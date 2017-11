Daño renal, factor de riesgo para el corazón

(Tomada de la Red)

Algunas personas mueren por otra enfermedad diferente a la que tenían, y entonces nos preguntamos ¿qué pasó? Lo que pasó fue que dicha enfermedad solo era un detonante; digamos como ejemplo, daño renal que puede causar un problema cardiovascular. De esta forma te sugerimos que sigas leyendo para conocer enfermedades como la insuficiencia renal, diabetes e hipertensión que llegan a ocasionar infartos y otros problemas cardiovasculares.



Enfermedades que provocan insuficiencia renal

La persona con diabetes tiene 5 veces más probabilidad de contraer insuficiencia renal, mientras que los pacientes con diabetes que no ha conseguido insuficiencia renal ha logrado mantener la tensión estable. Lo cierto es que la hipertensión es la segunda causa de problemas en el riñón y a su vez esta provoca problemas cardiovasculares como el infarto, explicas el Dr. Nicolás Robles Pérez-Monteoliva, Presidente de la Unidad de Hipertensión Arterial en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz.



En la mayor parte de los países la diabetes es la primera causa para entrar en diálisis. En Europa se mantiene un 25 a 30%, en España una tasa de 22% manteniéndose estable, pero no es mayor que EE.UU que tiene una tasa muy alta de personas que entran en diálisis, y casi la mitad son diabéticos.



Por otra parte países como Japón e Italia la hipertensión es la primera causa



Ciertas cifras han sido tomadas de las personas que tienen peores problemas renales, ocasionandoles diálisis. Sin embargo en España el 8 y 13% tienen insuficiencia renal, mientras que en México, de acuerdo con estimaciones de la Fundación Mexicana del Riñón, cerca de 7 millones de mexicanos tienen algún grado de enfermedad renal, de ellos, entre 2 y 3% son los que están en estado final, es decir, aproximadamente 120,000. Por cada 10 personas con daño renal, apenas 2 saben que lo tienen o que están en riesgo, publicó en abril, El Economista.



Qué medidas debemos tomar para prevenir insuficiencia renal

“Las medidas que podemos tomar para prevenir la insuficiencia renal, deben ser las mismas que para cualquier riesgos cardiovascular” comentó el Dr. Robles, teniendo mayor efectividad bajar de peso, que disminuir la sal, hacer ejercicio y prohibirse algunos alimentos.



De esta forma se previene la tensión alta, el colesterol elevado y diabetes, que son las causas que producirán insuficiencia renal.



Se recomienda evitar antiinflamatorios que deteriora el riñón, aconsejando que al tener un dolor de cabeza consuman paracetamol o metamizol, que no es dañino a nivel renal.



En pacientes que requieran antiinflamatorios necesitarán aligerar la función renal. No recomienda usar de forma generalizada el ibuprofeno. Sin embargo todo depende de la susceptibilidad genética, aclara el especialista.



Riesgo cardiovascular: asesino oculto



Lo que más se olvida del riesgo cardiovascular es que es un asesino oculto. Ya que el colesterol, la diabetes, la obesidad ni la hipertensión duele. Por lo mismo que la gente cree que debe sentir síntomas no se mide la presión, de tal forma sugiere checarla mínimo una vez al año.



Entre los estudios recomendados para conocer mejor el funcionamiento del riñón es la glucemia, el colesterol y la creatinina que además de ser económico, expresa Robles, es para saber cómo funciona el riñón.



Fuente:http://sumedico.com/insuficiencia-renal-cardiovascular/