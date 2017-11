¿A quién afecta más la neumonía?

(Tomada de la Red)

La neumonía representan la tercera causa de morbilidad (entre 20 y el 35% de los casos atendidos al año) así como mortalidad en INER.



Entre las enfermedades más peligrosas para los niños de 2 años se encuentra la neumonía que en bebés que son vacunados, tienen menos riesgo de padecerla que quienes no y acuden a guarderías o conviven con mucha gente.



Pero esto no solo afecta a niños, sino que también a adultos de más de 65 años. Aunque anteriormente con cualquier antibiótico se podría tratar la neumonía, actualmente la bacteria se ha hecho autoinmune comenta el Dr. Antonio Arista Viveros, pediatra infectólogo por la Universidad Autónoma de México.



¿Cómo puede mi hijo contraer neumonía?

El pediatra especifica que los niños son más susceptibles a contraer neumonía en el jardín de niños y al estar en contacto con otros niños siempre y cuando no estén vacunados con la 13 Valente incluso con factores de riesgo como:



Asma

No tienen vasos

Y con diabéticos

También son útiles en épocas de pandemia de influenza

¿Cuándo debo vacunar a mi bebé?

El doctor aconseja poner la vacuna según el més en el que se encuentra el bebé de la siguiente manera:



A los 2, 4 y 6 meses y al año de nacido

De no vacunar a los 2 meses, se debe vacunar a los 7, 9 y 12 meses de nacido

De no vacunar antes de los 7 meses, se debe vacunar a los 9, 12 y 15 meses de nacido

De no vacunar antes de los 9 meses, se debe vacunar a los Dos años una inyección-2 años

Pero debe ser de gran importancia vacunarlos antes de los dos años, ya el número de mortalidad va en aumento antes de esa edad. Este tipo de vacuna también se puede colocar en niños prematuros.



En cuanto a adultos y adultos mayores, debe ser una sola dosis, aun con factores de riesgo.



¿Cuándo es más frecuente la neumonía?



“Las neumonías y bronconeumonías se encuentran de las primeras 20 causas de enfermedad en México, afectando a más de 166 mil personas, tan solo en 2016”, dijo la Dra. Ana Grajales Beltrán.



La neumonía se puede encontrar en cualquier época del año, y es la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo. La población mayor de 65 años tiene un mayor riesgo de presentar alguna enfermedad neumocócica (infección causada por bacterias llamada neumococos) como la neumonía.



En el caso de los adultos mayores, llegan a padecerlo debido a la “inmunosenescencia” que es el envejecimiento del sistema inmunológico el cual se debilita y hace que el adulto mayor sea más susceptible a contraer infecciones.



Sin embargo, ellos se deben aplicarse la vacuna cada 5 años, debido a lo antes mencionado.



En el planeta muere 1 por cada 15 segundos, menciona el Dr. Arista, aunque una persona se ha recuperado de neumonía, es posible que se repita la enfermedad, sin embargo la bacteria puede ser otra, quedando nuevamente enfermo.



¿Cómo prevenir la neumonía?



Una forma de evitarlo es las vacunas, más que los antibióticos. Además de ser menos inyecciones y con menor costo. Lo recomendable es que la vacuna se aplique en niños menores de dos años, aunque esto no quiere decir que los adultos ya no pueden vacunarse, claro que pueden hacerlo, y el Pediatra lo recomienda a cualquier edad, siendo lo antes posible.



La doctora Grajales Beltrán apunta que generalmente el doctor cura el padecimiento que presenta en ese momento el paciente, pero no previenen otra enfermedad. Por lo que con la vacuna no previene que se enferme sino que no muera prematuramente.



Por su parte, el Dr. Justino Regalado Pineda, Subdirector de Atención Médica de Neumología Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), agregó que lo recomendable además de la vacuna para la prevención de neumonía es lavarse las manos constantemente, además de no fumar.



Ya que las neumonías representan la tercera causa de morbilidad (entre 20 y el 35% de los casos atendidos al año) así como mortalidad en la institución.



Síntomas de la neumonía



Entre los síntomas que ocasiona la neumonía son los siguientes:



Tiene fiebre alta

Tiene escalofríos

Tiene tos con flema que no mejora o empeora

Le falta la respiración al hacer sus tareas diarias

Le duele el pecho al respirar o toser

Se siente peor después de un resfrío o gripe



Fuente:http://sumedico.com/neumonia-ninos-adultos-mayores/