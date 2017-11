¿Cómo prevenir el cáncer de próstata comiendo?

(Tomada de la Red)

Una dieta mediterránea le da esperanza a hombres ya que gracias a ella, puede servir de prevención de cáncer de próstata agresivo, según un Estudio por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.



Estudio en hombres con y sin riesgo de cáncer de próstata

Dentro de la investigación participaron 733 pacientes con cáncer de próstata y 1229 hombres sanos de siete provincias, se exploró el riesgo de tener un cáncer de próstata y tres patrones de dieta que caracterizan los patrones de la población española.



En el patrón “occidental” incluye a los individuos que consumen gran cantidad de productos, lácteos, grasos, granos refinados, carne procesada, bebidas calóricas, dulces, comida rápida y salsas.



El segundo el patrón “prudente”, característico de productos lácteos bajos en grasas, granos integrales, frutas, verduras y zumos.



Para el tercer el patrón “mediterráneo”, caracterizado por un elevado consumo de pescado, patatas hervidas, frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva y un bajo consumo de zumos.



Prevención de cáncer de próstata

Según apuntó Adela Castelló, investigadora del CIBERESP, “los resultados de este trabajo muestran que aquellos hombres con mayor grado de adherencia al patrón mediterráneo tienen menor riesgo de tener cánceres de próstata agresivos que aquellos cuyos hábitos alimenticios se alejan de este perfil”. La asociación no se encontró en aquellos hombres con dietas más cercanas al resto de las dietas.



Por lo que las recomendaciones nutricionales deben tener en cuenta patrones de dieta en vez de alimentos individuales. Por que si quieres prevenir este tipo de cáncer ya sabes cual es tu dieta ideal.



Receta mediterránea



Si no sabes qué preparar, te tenemos esta receta de Fundación receta mediterránea.



Ingredientes:



600 g atún rojo fresco

2 huevos

1 diente de ajo

1 cucharada de perejil muy picado

1 tomate

2 cogollos de Tudela

Aceite de oliva

4 bollitos redondos de pan

Sal y pimienta

Modo de preparar



1 Machacar el atún con un tenedor y mezclar con el huevo, el diente de ajo picado, el perejil, sal y pimienta blanca. Dejar reposar al frío media hora.



2 Cortar el tomate en rodajas. Separa en hojas los cogollos de lechuga. Lavar, escurrir y reservar.



3 Formar las hamburguesas.



4 Cocinar las hamburguesas sobre una plancha caliente con un chorrito de aceite para que no se peguen. No pasarlas mucho para que no se sequen, deben quedar jugosas por dentro.



5 Abrir los panes en dos mitades. Colocar la hamburguesa sobre una mitad del pan y sobre la otra mitad una o dos hojas de lechuga y rodajas de tomate.



Fuente:http://sumedico.com/prevencion-de-cancer-de-prostata/