Frida inspira diseño de tenis ¡Para recaudar fondos!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Frida, la labrador que forma parte de la Unidad Canina de la Secretaría de Marina, ha ganado fama internacional por su labor en la búsqueda y rescate de personas entrerradas bajo los escombros en edificios derrumbados por el sismo del pasado martes 19 de septiembre en la CDMX.



Tal ha sido su popularidad, que la perrita se ha vuelto una estrella en redes sociales y, gracias a diferentes personas y empresas, es la imagen de muchísimos nuevos productos de venta que han recaudado miles de donaciones.



Loly in the Sky es una marca mexicana de zapatos que ha decidido rendirle homenaje a frida con un nuevo diseño de tenis que, hasta ahora, ha sido un ‘hit’ entre mexicanas.



“Cada uno de nosotros es una pieza clave que al aportar multiplica el apoyo. Es por ello que Loly in the sky, adoptará un poblado en Puebla para apoyar en su reconstrucción de manera transparente comprometiéndose a entregar personalmente lo recaudado en su totalidad (100%).”



Los tenis están inspirados en la heroína de 4 patas que robó nuestros corazones. Se llaman FridaMX, cuestan $749 pesos y, aunque ya están a la venta, se estarán enviando a partir del 25 de Noviembre del 2017.



Según el sitio web de Loly, el primer mes lo utilizarán para recaudar fondos y el segundo será dedicado a su producción y entrega.



¡Pero no son las únicas! Frida ha inspirado a muchos mexicanos a vender diferentes productos con su imagen y entregar lo recaudado a las personas que lo necesitan



Pictoline, por ejemplo, con la ayuda de TECHO México y Kichink crearon un hermoso pin que, cuya venta, ayudará a la construcción de viviendas temporales en zonas afectadas por los recientes sismos en México. Pictoline pone el costo de producción, Kichink el costo de envío y Techo se ocupa de redirigir el dinero de manera íntegra para su ONG.



Cuesta $195 pesos mexicanos y el envío será completamente gratuito. Ya está a la venta, pero si decides comprarlo, llegará a tus manos a finales de octubre o inicios de noviembre. La venta está limitada a México, y lo recaudado ayudará a miles de personas que se quedaron sin hogar.



Tampoco descartemos a las personas que tomaron la iniciativa y están vendiendo peluches, calcomanías, galletas y hasta piñatas de la hermosa Frida.