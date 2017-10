Y tú, ¿Vives Mejor?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pasado Septiembre se celebro por primera vez en Guaymas, Sonora el Primer Foro de Alimentación y Salud: Vive Mejor.Con la finalidad de hacer consciencia en los guaymenses en la importancia que es cuidar lo que comemos y consumimos.Este fue organizado por el Nutriólogo Noé Garayzar Cáceres, quien explico la importancia de evaluar nuestra nutrición para poder trabajar en ella.Con una exposición de patrocinadores y participantes; el foro dio inicio a las 9:00 am, empezando con la ponencia "Hambre emocional: Cuando nuestras emociones nos controlan" a cargo de la Psicóloga y Terapeuta Familiar, Denise Ramos Murrieta.En una charla de manera amena y con buen humor, la especialista expuso los casos de obesidad en México, siendo una cifra alarmante del 75% en adultos y 35% en menores de edad, sin dejar de lado los caso de diabetes tipo 2, que se presentan frecuentemente en los pacientes a más temprana edad.Ya entrando en contexto al tema, expuso la necesidad de saber conocer las emociones que pasamos a diario, ya que no todo se relaciona con el hambre y en ocasiones no es necesidad de alimento, sino otro tipo de emoción la cual la debemos de reconocer bajo una sencilla pregunta: ¿Qué siento?, para trabajar posteriormente con la interrogante ¿Qué hago con esta emoción?La segunda charla fue a cargo del Chef y Healt Coach, Ozziel Farías "Coach Ozz", con el tema "Alimentación Inteligente: Leyendo Etiquetas para tomar mejores decisiones".Con un estilo muy particular el Coach Ozz, introdujo a los asistentes en la manera de leer los contenidos de los productos de consumo diario; presentando diferentes ejemplos gráficos.De los cuales demostró que, aunque se le de publicidad de producto natural o sin azúcar como ejemplificó; todos los productos tienen componentes químicos los cuales pueden contener sustancias que a largo plazo pueden afectar al sistema inmunológico del ser humano, así como en la nutrición.Explicó para finalizar que son productos que consumimos a diario y que no es malo consumirlos de vez encuando, ya que lo hemos hecho durante toda nuestra vida, pero sin embrago lo más importante es empezar a consumir de manera orgánica, como lo hacían nuestros antepasados.finalizando con el emblema "Consume local", lo que lleva a empezar a ingerir de manera natural y saludable.La tercer charla estuvo a cargo de la Nutrióloga Fernanda Ríos Cabrera, con el tema "Obesidad Infantil: El papel de la Familia".Tomando en cuenta la ponencia de Denise Ramos sobre la manera de alimentarnos, la Nutrióloga Ríos, expuso los porcentajes de la obesidad y alimentación en los menores de edad.Siendo un 83% de niños que no cumplen con la recomendación física de la Organización Mundial de la Salud, agregando que son cerca de un 80% de niños que asan más de dos horas diarias frente al televisor.En cuestión de alimentación sólo el 20% consume vegetales contra un 62% que su ingesta se basa en botanas dulces y postres, mientras que es hasta un 82% quienes consumen desde temprana edad bebidas endulzadas .Siendo estas las causas de mayor importancia en el por qué de la obesidad infantil, enfatizó en la importancia del trabajo familiar al momento de crear un menú apropiado para los menores, así como el de la familia en general.Pasado medio día, el Foro finalizó con la exposición del Dr. Mario Hiram Uriarte, Químico en Alimentos, con el tema "Importancia del Etiquetado Nutrimental e Impacto del uso de aditivos en alimentos".Quien comentó que cada uno de los productos envasados y procesados, están previamente examinados mediante una evaluación toxicológica.Dando a pie, a la segunda exposición, aprovechó para aclarar que aunque no sean productos orgánicos, todos cumplen con una función particular que es conservar el producto fresco y sobre todo que sea de calidad.Puntualizó que podemos comer lo que queramos, sin embargo las cada organismo es diferente y dependerá de cada quien como sea la reacción a los químicos que contenga cada uno de los alimentos.Sin duda una mañana muy interesante se vivió en Guaymas el mes de Septiembre, dejando a los asistentes con un buen sabor de boca y sobre todo con información que cambió su manera tanto de alimentarse, como en lo que consume.Esperando que así se haga próximamente un segundo Foro con más información de calidad, siendo un gran logro para el Nutriólogo Garayzar Cáceres.