¿Por qué mi gato es tan agresivo?

(Tomada de la Red)

Al igual que ocurre con los humanos, en los animales las experiencias tempranas tienen mucho peso y pueden influir en cómo será el comportamiento durante la edad adulta. Por ejemplo, hay estudios que han observado que el destete temprano tiene efectos muy perjudiciales entre los animales de laboratorio: aumenta la probabilidad de que aparezcan comportamientos agresivos, ansiedad y conductas estereotípicas, en las que se repiten movimientos o actividades sin una función concreta.



Hasta ahora, se desconocía si este efecto también aparece en el gato, uno de los animales de compañía más populares y numerosos. Un estudio publicado recientemente en Scientific Reports y dirigido por Milla Ahola, investigadora en la Universidad de Helsinki, ha usado una extensa base de datos sobre el comportamiento de 6 mil animales y ha averiguado que el destete temprano influye en la aparición de comportamientos negativos también en los gatos. A la vista de estas conclusiones, Ahola ha propuesto aumentar la edad mínima de destete hasta las 14 semanas.



"Descubrimos que aumentar la edad de destete más allá de las 12 semanas tiene efectos positivos en el comportamiento del gato", ha dicho Ahola en un comunicado de la Universidad de Helsinki. "Soy una amante de los gatos, y este estudio apoya mis experiencias anteriores en las que me di cuenta de la gran importancia del momento del destete en el bienestar de estos animales".



En Finlandia, la edad mínima recomendada de destete es de 12 semanas, pero en muchos países, como Estados Unidos, el destete se adelanta hasta las ocho semanas. De hecho, hasta ahora siempre se ha afirmado que el período crítico de socialización de los gatos finaliza en los primeros dos meses y que, después de este momento, las experiencias sociales tienen poco impacto en el comportamiento.



Llevar el destete hasta las 14 semanas



Pero los autores de este estudio no están de acuerdo: «Hemos encontrado una sencilla forma de mejorar el bienestar de los gatos: retrasar en dos semanas el momento del destete", ha explicado Hannes Lohi, otra investigadora implicada en el estudio. Tal como han explicado, este sencillo cambio tendría un gran efecto, puesto que hay una gran cantidad de gatos en el mundo y que, además, los problemas de comportamiento son muy frecuentes. "Esto podría tener un impacto significativo en los gatos y los dueños a una escala global", ha asegurado Lohi.



Para llegar a estas conclusiones, el equipo de Lohi usó la mayor base de datos del mundo con información sobre el comportamiento gatos, y que recopila datos sobre 6 mil animales. Según esta, más del 80 por ciento de los gatos experimentan problemas moderados de comportamiento, mientras que el 25 por ciento tiene problemas severos.



¿Cuáles son estos problemas de comportamiento? Son variados, y van desde la timidez a la agresividad, pasando por algunos comportamientos estereotípicos, como pueden ser asearse o lamer objetos de forma repetitiva y excesiva.



"La edad del destete tiene un importante impacto en el comportamiento posterior del gato. Los gatos que pasan el destete a las ocho semanas son más agresivos y tienen comportamientos más estereotípicos. Pero los gatos que pasan este momento a las 14 semanas tienen menos problemas", ha resumido Ahola.



Otros estudios han encontrado que los comportamientos negativos también aparecen en roedores, monos y visones que pasan el destete demasiado pronto. Y los seres humanos tampoco son distintos. Aunque el motivo no está claro, Lohi ha sugerido que podría estar relacionado con cambios que ha observado en el funcionamiento de algunos neurotransmisores en los ganglios basales, unas estructuras cerebrales relacionadas con el movimiento.



Fuente:http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/por-que-mi-gato-es-tan-agresivo