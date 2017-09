Sacrifican a perros y gatos al aire libre

(Tomada de la Red)

Por falta de infraestructura en el departamento de Salud Animal de la Jurisdicción Sanitaria Número VII, se siguen sacrificando perros y gatos al aire libre.



El sacrificio de los animales en mención se realizan al intemperie en la parte trasera del Centro de Salud ubicado en la colonia Loma Alta.



Médicos veterinarios comentaron que se esta pidiendo un centro antirrábico desde el sexenio pasado, pero lamentable esa petición no se ha podido cristalizar.



Cabe destacar que por falta de esa infraestructura se les dificulta realizar al 100 por ciento las muestras de un animal sacrificado.



También revelaron que tiene más de nueve meses sin material suficiente para realizar las cirugías de esterilizaciones para caninos y gatos.



Otro caso...

De no creerse, matan a perros con comida envenenada

Estado de México.- En sólo una hora, vecinos de algunas columnas han denunciado la muerte de seis perros que han quedado sin vida en plena calle.



Son en las calles Morelos, Progreso y Abasolo donde han ocurrido estos lamentables hechos contra estos animalitos. De acuerdo con el portal de internet AfondoMx, los animales fueron envenenados y se encontraban en agonía por lo que los vecinos no pudieron hacer nada por ellos.



Según los testimonios recabados por este medio, se desconoce quién fue el responsable de este acto tan cruel, pues cuentan que los perros fueron envenenados con comida.



Cuando las personas se dieron cuenta de esta acción, rápidamente llamaron a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto, pues tienen miedo que más perritos sigan muriendo.



“Nos llena de rabia ver que asesinaron animales inocentes cuyo crimen sólo fue ser abandonados, ser descuidados y nacer en la calle. Se cometió una crueldad enorme ya que esos perritos con panzas vacías fueron muertos por la última persona en la que decidieron confiar y en cuyas manos recae la lenta agonía e intensos dolores”, comentaron vecinos.



Pero el hecho no quedó ahí, pues este medio indica que durante un recorrido que dieron en el centro del Estado de México, se percataron que existen muchos perros callejeros y que estos en algunas ocasiones son un peligro para la ciudadanía.



Con información de El Mañana.com / https://www.debate.com.mx/mexico/Sacrifican-a-perros-y-gatos-al-aire-libre-20170919-0106.html