¿Complicado el embarazo después de los 35?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Pero esto no significa que sea imposible, lo importante en estas situaciones es no darse por vencida y cuidar mucho de la salud.Para muchas mujeres, ser madre es el gran sueño de su vida pero en ocasiones a algunas se les complica más de lo normal. Y así va pasando el tiempo y cuando se pasan de los 35 es cuando se entra en una etapa de negativismo y desespero.Ir a varios expertos es el paso más común entre las parejas pero antes de ello se tiene que identificar si se sufre de ciertos problemas en la salud, las cuales llegan a complicar el proceso de la gestación y el parto.Esto te evita de quedar embarazada después de los 35 añosProblemas de fertilidadCada mujer nace con una cantidad determinada de óvulos, los cuales se van perdiendo con el paso de los años. Cuando se llega a los 35 años solo se tiene un selecto número, es decir, solo el 10%. Lo negativo de esto es que los óvulos presentes ya no se fertilizan rápidamente por un espermatozoide, dificultando mucho el proceso. Además, cuando se retrasa quedar encinta aumentan las probabilidades de que el embrión no se forme correctamente o se sufra un aborto involuntario.Sin embargo, los expertos aseguran que la edad no siempre influye en la edad ovárica. Ya que hay muchas mujeres mayores de 40 años que son más fértiles que algunas jóvenes de 20. Es por ello que es importante acudir a un profesional para que realice las pruebas y tratamientos necesarios.Diabetes preexistenteEsta enfermedad ocasiona que se genere mucha azúcar en la sangre (glucosa sanguínea elevada). La cual llega a dañar diversos órganos en el cuerpo como los nervios, los vasos sanguíneos, los riñones y los ojos. La diabetes preexistente (llamada diabetes tipo 1 o tipo 2) quiere decir que se posee esta condición médica antes de quedar en estado. Es por ello que es esencial controlarla de 3 a 6 meses antes de quedar embarazada y frecuentar al doctor para asegurarse que esté bien.Es esencial acudir a un experto para prevenir diversos males que pueden impedir un posible embarazoDiabetes gestacionalEs una enfermedad bastante complicada que se desarrolla en algunas mujeres durante la gestación. En la mayoría de los casos llega a desaparecer cuando se da a luz, pero todavía se corren riesgos de padecerla en otros embarazos.Alta presión arterialEsta enfermedad crónica es generada cuando la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos es muy fuerte. En realidad esto no afecta la fertilidad de las mujeres, sin embargo, perjudica el revestimiento del útero. Para evitar algunos de estos males se tiene que acudir a un profesional.PreeclampsiaEsta condición se genera exclusivamente durante el embarazo y es muy común en las madres primerizas y mujeres menores de 20 años y mayores de 40. Esta afección ocurre después de la semana 20, donde se presentarán síntomas como presión alta, cambios en la vista, dolores de cabeza y señales que sus órganos no funcionan correctamente.Para tener en cuenta…Una mujer de 35 años embarazada deberá realizarse pruebas prenatales para descubrir que el bebé no corre ningún riesgo. De presentar algún mal se tendrá que realizar test de diagnósticos.Se debe mantener un tratamiento adecuado dependiendo del problema de salud que se tenga.Ingiera una multivitamina de 400 microgramos de ácido fólico diariamente. Esto ayudará a que las células del cuerpo permitan un crecimiento y desarrollo normal.Mantenga un peso adecuado, el sobrepeso puede generar daños para el bebé.Evite el estrés ya que pondría el riesgo el embarazo.FUENTE: Eme de Mujer