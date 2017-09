Síntomas de cáncer en la piel que no ves

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando pensamos en cáncer de piel, es fácil relacionarlo con lunares extraños u otros tumores visibles en el cuerpo. Sin embargo, hay muchos síntomas que simplemente no podemos ver, y aunque no son tan comunes, deberías conocerlos.Entre más sepas sobre las señales potenciales de cáncer de piel, más capaz serás de detectar algo fuera de lo normal.ComezónMuchos confunden el cáncer de piel por un piquete de mosquito, pues puede presentar comezón. Un tumor o lunar que de repente empieza a dar comezón es una señal de advertencia que no deberías ignorar.Dolor de articulacionesEl cáncer de piel, especialmente el tipo que se expande, puede causar incomodidad en el cuerpo como artritis. Algunos cánceres pueden involucrar a los nervios debajo de la piel y presentar dolor e incomodidad.Textura áspera¿Notas que algo anda mal con tu piel? Podría ser simple resequedad… o algo más. Si la piel se siente áspera como papel de lija al tacto, puede ser señal de cáncer de piel. Es importante que lo consultes con un dermatólogo por cualquier cosa.EntumecimientoEl entumecimiento en cualquier parte del cuerpo no es normal. Si un área de tu cuerpo ha perdido las sensaciones al tacto… ¡puede ser cáncer! El daño de los nervios puede presentarse como entumecimiento.Bolitas debajo de la pielA veces, en lugar de presentar bolitas externas, se producen unas internas gracias al cáncer de piel. Busca bolitas que estén cerca de tu zona íntima, axilas o cuello, pues siempre serán indicadores de cáncer en los nodos linfáticos.FUENTE: Eme de Mujer