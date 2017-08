Datos sobre el trastorno de déficit de atención

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Gracias a que los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad afectan la habilidad del niño para aprender cosas nuevas y convivir con los demás, hay personas que creen que su conducta es causada por falta de disciplina, una vida familiar caótica o incluso mucha televisión. Cuando en realidad el TDAH es un desorden genético.PesticidasHay investigaciones que sugieren un vínculo entre el TDAH con los pesticidas. Sin embargo, no pueden probar que los pesticidas sean la causa. Lo ideal sería comprar variedades orgánicas de frutas y vegetales, especialmente aquellos que se exponen más a los químicos de los pesticidas.Fumar y tomar en el embarazoLa exposición fetal al alcohol y tabaco juega un rol importante en el TDAH. Los niños expuestos al humo del cigarro tienen 2.4 mayores probabilidades de tener TDAH. Lo mismo sucede con el alcohol.Exposición al plomoEl plomo es una neurotoxina que ha sido prácticamente removida de hogares y escuelas desde hace años, pero siguen habiendo trazos por todos lados… incluyendo en nuestra comida. Un estudio hecho en el 2009 descubrió que los niños con TDAH tienden a tener niveles altos de plomo en su sangre. Lo peor de esto es que el plomo es tóxico para los cerebros que siguen desarrollándose.AzúcarLos padres le echan la culpa al azúcar por la conducta hiperactiva de sus pequeños, pero es hora de desmentir los mitos. Un gran número de estudios no han podido demostrar loscambios de conducta debido al consumo de azúcar en los niños. Si te preocupa, limita el consumo de azúcar, pero no es el culpable principal del TDAH.Televisión y videojuegosNo hay prueba que mucho tiempo viendo televisión o jugando videojuegos causa TDAH. Hay estudios que confirman que los jóvenes adultos que pasan mucho tiempo frente a una pantalla tienen más problemas de atención, pero no va más allá de eso.Heridas cerebralesAlguna herida cerebral, causada por un golpe fuerte en la cabeza, un tumor, infarto o enfermedad, puede causar problemas de atención y una pobre regulación de actividad motriz e impulsos. Estos problemas causan síntomas similares al TDAH, pero no es un factor de riesgo.Por: Silvia SánchezFUENTE: Eme de Mujer