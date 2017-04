Conoce a la raza barbet

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Es pariente de muchos perros de agua, aunque sus orígenes son bastante imprecisos. Actualmente esta raza está causando fervor después de haber estado a punto de desaparecer.



Descripción: Pesado y un poco lento, el Barbet tiene la cabeza redonda, stop marcado y trufa parda o negra, con el testuz ancho y corto. Los ojos redondos y cubiertos de pelambrera. De cuello poderoso y rechoncho. Las orejas son largas, planas y llevadas péndulas. La cola la lleva baja. Pecho hondo, lomo arqueado y fuerte. De pies anchos y grandes. Su pelaje es grueso, cubierto de pelos lanosos y ondulados. Su pelaje es leonado, arena, negro y gris.





Caracter: Inteligente y audaz, es sensible al frío y a la humedad. Su carácter es equilibrado y tranquilo, de un temperamento vigoroso y vital. Es amigable y fácil de educar. Es alegre y divertido, demostrando gran fidelidad a su amo.





Utilización: Su pelaje denso y lanoso hacen de él un buen cazador en la pesquisa en el agua y es fácil de educar para este deporte. Es también un perro casero y familiar.





Cuidados: El lanoso pelaje se le debe cortar o retocar regularmente. Su educación debe estar llena de cariño y paciencia. Si nace con cola no hace falta amputarla. Por los demás, no requiere ningún cuidado en especial.





Alimentación: Las necesidades alimenticias para este perro, calculadas como ración de mantenimiento, están comprendidas entre las 1.250 y Ias 1.450 Kcal. diarias. Es un animal que, con respecto a su dieta, no requiere atenciones particulares. La aportación mineral-vitamínica es necesaria sobre todo para las hembras durante la gestación y lactancia como también para los cachorros durante el destete.