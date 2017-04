Estos son los 7 granos de debes incluir en tu dieta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sabías que la introducción de granos enteros en tu dieta con regularidad reduce el riesgo de muerte prematura hasta en un 5 por ciento, y por enfermedad cardiaca en un 9 por ciento, esto de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Harvard.



¿La razón? Los granos enteros conservan su salvado y germen, los cuales están llenos de nutrientes como la proteína. Esto hace de los granos buenos alimentos para la salud, indican investigadores.



A continuación, los granos que pueden beneficiar la salud de tu cuerpo:



Mijo

Fuente de proteínas de origen vegetal. Además, este grano es rico en ¡bra, por lo cual, ayuda también con el estreñimiento, los niveles de colesterol y glucosa en la sangre.



Alforfón

Grano con altos contenidos en aminoácidos, hierro y vitamina B. Compuesto por más de 70 por ciento de almidón, el cual se absorbe de manera lenta, proporciona energía de manera constante al cerebro y al organismo.



Quínoa

Famoso por contener los nueve aminoácidos esenciales, la quínoa se convierte en uno de los granos más completos para una buena nutrición. También es libre de gluten, causante de dolor de cabeza y estómago cuando se consume en exceso.



Sorgo

"Elimina las toxinas del cuerpo debido a su alto contenido de potasio. Asimismo, es bueno para mantener correctas funciones cerebrales por el fósforo que lo compone", indica el libro Dieta sana, cuerpo sano.



Teff

A pesar de ser el grano más pequeño, contiene altos niveles en proteínas, calcio y vitamina C, cuyos beneficios han sido relacionados con la prevención del cáncer de colon y diabetes.



Amaranto

Calificado por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) como el "alimento para el futuro de la humanidad", este grano es rico en aminoácidos, vitamina C, hierro y calcio. De igual forma, es bueno para combatir la osteoporosis y la anemia.



Cebada

"Ideal para la preparación de platillos calientes y abundantes, la cebada es una excelente fuente de fibra. Además, combate el envejecimiento y la aparición de arrugas prematuras, ya que favorece el buen estado celular de la piel", señala el texto.



La health coach Rocío Río de la Loza, indica que los granos se conservan mejor en un recipiente hermético, de vidrio es mejor, pues se mantienen en buen estado, y guardan su sabor y nutrientes intactos.