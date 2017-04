Apuéstale a lo natural

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Hacer tus propias preparaciones caseras no es tan difícil como parece y con ello obtendrás beneficios nutricionales que tu cuerpo agradecerá, ya que, además de utilizar ingredientes naturales, descartarás la ingesta de sodio, grasas, azúcares y conservadores añadidos en productos procesados.



“Las bases de caldos, salsas y conservas son preparaciones muy sencillas, cualquiera las puede hacer y ponerles su toque personal.



Por ejemplo, nuestros consomés tienen la particularidad de que los hacemos con un método oriental en lugar del francés”, comenta el chef Oswaldo Oliva, de los restaurantes Alelí y Lorea; “en este último se pone poca proteína y mucha agua, se cocina durante muchas horas, se cuela, se desgrasa y se reduce hasta que llegas a la cantidad deseada.



“En el segundo, a la proteína se le quita toda la grasa, se trocea, se hierve y, como ya está cuajada, no va a soltar trocitos que enturbien la preparación. Se vuelve a calentar con agua nueva, la que desees, a baja temperatura que no rompa hervor durante 30 minutos y listo, obtienes lo mismo que con el otro método, pero el sabor es distinto. Son caldos muy ricos, intensos y rápidos de hacer el hogar”.



Por el tiempo, consumir alimentos procesados es una rutina; sin embargo, el investigador clínico Fernando Leal recomienda ir a los mercados, conocer a los productores, darse la oportunidad de explorar y preferir alimentos vivos.



“Entre más práctico sea el alimento que consumas, más aditivos y menos nutrientes tiene. Es más fácil abrir el paquete que picar, pero hay que retomar el tema de la cocina”, dice el especialista, quien alienta a consumir alimentos ricos en nutrientes en lugar de procesados.



Para envasar



Para preservar tus preparaciones por semanas, e incluso meses, con sus características organolépticas, esteriliza tus frascos y etiqueta su contenido, así como su fecha de elaboración.



Revisa que los frascos no tengan imperfecciones, como grietas y que las tapas sellen bien.



Llena una olla grande a dos terceras partes con agua y caliéntala hasta que hierva. Agrega los frascos y las tapas, déjalos ahí al menos 10 minutos.



Rellena los frascos con la preparación en caliente dejando un dedo o dos de espacio, limpia las orillas de la boca, coloca la tapa y cierra herméticamente.



Coloca una rejilla al fondo de la olla y pon los frascos bajo el agua; deja hervir por 10 minutos. Sécalos con una toalla y permite que se enfríen a temperatura ambiente por 12 horas.



Checa que las tapas estén ligeramente hundidas del centro, formando vacío. De no ser así es preferible volver a sellar o consumir el alimento de inmediato.



Consérvalos en un lugar seco y frío o en refrigeración.