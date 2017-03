Datos curiosos de la Casa Blanca

WASHINGTON D.C. (Tomada de la Red)

George WashingtonSi bien el primer presidente de los Estados Unidos participó en el diseño de la Casa Blanca, esta no terminó de construirse para su mandato por lo que nunca pudo vivir allí. Para su consuelo: hoy los cuadros con su retrato están hasta en la sopa de la Casa.Theodore RooseveltEl presidente número 26 de los Estados Unidos fue atravesado por una bala que produjo su muerte mientras daba un discurso. Lo más impactante del caso es que en lugar de buscar asistencia de inmediato, Roosevelt exclamó: “No sé si entienden que me acaban de disparar, les doy mi palabra, no me importa que me hayan disparado, no me importa”. Y completó el discurso de 90 minutos con la bala alojada en su pecho.Franklin RooseveltEleanor, la esposa del presidente Roosevelt era su prima quinta, pero al parecer nadie en la familia tuvo inconvenientes en que contrajeran matrimonio -en ese entonces los casamientos intrafamiliares eran costumbre-.Dentista y tienda de floresLa Casa Blanca cuenta con una sala de dentista y una tienda de flores en el piso más bajo, por si acaso…¿Un zoológico?Muchos animales vivieron en la Casa Blanca durante su historia. Herbert Hoover llegó a tener dos cocodrilos allí. También se alojaron serpientes, cachorros de osos y de leones, entre otras especies.Perspectivas diferentesPara Truman la Casa Blanca era una “prisión con glamour”, mientras que Reagan la llamó un “hotel de ocho estrellas” y Warren disfrutaba de organizar las mejores fiestas de poker.Harry ¿S.? TrumanAlgo muy curioso y que seguro pocos saben es que la "s" en el nombre de Truman no tiene ningún significado. Sus padres no sabían qué nombre elegir y decidieron colocar una "s" en honor a sus dos abuelos Solomon Young y Anderson Shipp.¿Está embrujada?El primer ministro británico Winston Churchill afirmó que una de sus estadías en la Casa Blanca se había encontrado con el fantasma de Abraham Lincoln en el baño y que incluso lo había saludado. Los Obama han afirmado que puede ser un poco aterradora. Hillary Clinton comparte esta opinión.Sus constructoresAsí como afirmó Michelle Obama en un discurso, la casa fue construida por esclavos.¿Premio a la perfección?En 1940, la Universidad de California nombró al presidente Ronald Reagan como “el hombre con la figura casi perfecta”.A las corridasLos funcionarios de la Casa Blanca solo tienen 12 horas para colocar y acomodar todas las pertenencias del nuevo presidente en el edificio. Las 12 horas más estresantes en 4 años de muchas personas, sin dudas.Fanatismo exageradoJohn F. Kennedy era muy fanático de James Bond, no solo conoció al protagonista de las películas, sino que junto con él pensaron en ideas para deshacerse de Fidel Castro.No es cualquier cafeteraTom Hanks le obsequió a la sala de prensa de la Casa Blanca una máquina de café en el 2004, y en el 2010 compró otra para renovar a la anterior.No todo es gratis en la vidaA pesar de que no pagan la renta, la familia presidencial tiene que cubrir sus gastos en comida y necesidades. En la mayoría de los casos, este dinero se toma del salario del presidente.Como ves, hay muchos aspectos de este edificio y de sus históricos habitantes que permanecen bien guardados. Y cuántos otros habrán que ni siquiera imaginamos, ¿no lo crees?¿Conoces alguna otra información así te particular sobre la Casa Blanca?FUENTE: http://www.vix.com/es/actualidad/178000/14-datos-curiosos-de-la-casa-blanca-y-de-sus-habitantes-mas-destacados