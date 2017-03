Elimina los puntos negros de manera natural

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los puntos negros suelen aparecer recurrentemente en las pieles grasas. Sea por un tema de acné o suciedad por inadecuado higiene facial, se apoderan de diversas zonas del rostro



A pesar de esto, existen algunos remedios para sobrellevar el problema de forma natural por medio de mascarillas. Además de la sábila o el cristal de aloe vera, la piña se presenta como una buena opción. Esta fruta cítrica con ese particular dulzor, limpia y depura el rostro, eliminando poco a poco las células muertas.



Vitamina C, B1, agua y antioxidantes son algunos de los elementos que contiene este alimento natural, y que juntos trabajan en pro de la limpieza facial.

Si quieres comenzar a eliminar los puntos negros de tu rostro, esta es una alternativa que no puedes dejar de probar. Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos es segura, es recomendable saber si puede causar algún tipo de alergia. ¡Asegúrate de eso!



¿QUÉ NECESITO PARA ELABORAR ESTA MASCARILLA?



Unas tres cucharadas de zumo de piña y miel es todo lo que necesitas para comenzar a realizar esta mascarilla 100% natural. Luego de tener ambos alimentos, colócalos en un pequeño envase donde puedas mezclarlos sin mayor inconveniente. Debes obtener una pasta homogénea.



MODO DE APLICACIÓN DE LA MASCARILLA



-En primer lugar debes tener el rostro limpio. Te recomendamos lavarlo con un jabón neutro, de avena o el que te aconseje tu dermatólogo.



-El siguiente paso consiste en aplicar la mascarilla. Lava y seca tu cara justo antes de colocar la mezcla.



-Tras haber repartido de manera homogénea la pasta por todo el rostro, deja actuar durante unos 15 minutos aproximadamente.



-Retírala con agua y asegúrate de haber retirado la mascarilla en su totalidad.



TIPS EME



1- Repite el proceso dos o tres veces por semana. ¡Verás buenos resultados!



2- También puedes incluir otros alimentos como yogurt natural, té de manzanilla y hojuelas de avena.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/elimina-los-puntos-negros-forma-natural/