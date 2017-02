Alimentos que no son tan sanos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde los jugos detox a la margarina: hay varios alimentos que hemos incorporado a nuestra dieta diaria con la idea de que son beneficiosos para la salud y de que ayudan a mantener la línea. Y la verdad sea dicha, la mayoría de estos alimentos en general son saludables hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Vemos que los alimentos en un principio saludables pierden sus beneficios y propiedades originales y ganan en azúcares refinadas y aditivos químicos...



1# Margarina



Quizás te haya pasado de ir al supermercado y ver en la góndola de los lácteos este producto. Muchas personas en ese momento optan por llevarla pensando que es igual que la manteca pero más económica. Pero ojo: la margarina contiene grandes cantidades de calorías y grasas trans que aumentan los niveles de colesterol y las probabilidades de sufrir un ataque al corazón.



2# Sopas instantáneas



Las sopas en sobre aparentan ser una solución ideal para resolver una cena rápida y saludable. La verdad es que este tipo de productos tienen en un solo plato más sodio del que deberías consumir en varios días. El exceso de sodio eleva el riesgo de padecer hipertensión arterial. Prueba, mejor, cocinar la sopa en tu hogar.



3# Jugos detox



Las fruta y vegetales contienen cantidades considerables de fibra que son muy beneficiosas para el organismo. Ahora bien, si estos mismos alimentos se exprimen la fibra queda en el residuo y solo consumimos el líquido. Está claro que los jugos detox son más sanos que una bebida gaseosa, pero la mejor opción no deja de ser beber agua y consumir las frutas y los vegetales enteros.



4# Fruta seca



La fruta seca es una alternativa recomendada como colación en muchas dietas para perder peso. A decir verdad, la fruta seca es una gran fuente de fibra, minerales y vitaminas pero se debe consumir en cantidades reducidas.



En cuanto a las frutas secas azucaradas, es mejor evitarlas totalmente porque en el cuerpo tienen un efecto similar al de cualquier golosina.



5# Yogures saborizados



Este tipo de yogures obtienen su sabor de los azúcares refinados que les agregan las empresas productoras en el proceso de fabricación. Si al yogur natural se le añaden saborizantes, colorantes, edulcorantes, azúcares y conservantes, entonces, ya perderá sus propiedades iniciales. Mejor aprende a realizarlo tú mismo.



6# Cereales de caja



Los cereales son un alimento fantásticos para incluir en el desayuno o para agregar al yogur. Pero ten cuidado: no todos los cereales son tan saludables como piensas. La mayoría tiene grandes cantidades de sodio y azúcares añadidos. Compra cereales lo más integrales y naturales posible, tu cuerpo te lo agradecerá



7# Yogur helado



El yogur helado contiene menores cantidades de grasas saturadas que un helado común y corriente. No obstante, recuerda que con los toppings que le agregas puedes ingerir azúcares y grasas demás.



8# Smoothies



Los smoothies representan una alternativa saludable siempre y cuando estén hechos con verduras y frutas frescas. La gran mayoría de los smoothies que puedes encontrar en el mercado tienen grandes cantidades de azúcar y calorías. Mejor opta por elaborarlos de manera casera.



9# Sirope



Si bien los beneficios del sirope todavía generan debate entre los profesionales de la salud, lo cierto es que este tipo de productos también significa ingerir una cantidad extra de azúcar que en general es innecesaria.



Como hemos visto, muchos alimentos gozan de una excelente reputación pero en realidad esconden grandes cantidades de sodio, grasa, calorías y azúcares refinados que no contribuyen a una dieta sana e incluso pueden hacer que ganes peso. Para evitar consumir este tipo de alimentos, lee siempre las etiquetas y revisa las tablas nutricionales antes de comprarlos.



Recuerda que no hace falta incorporar a tu dieta alimentos procesados: mejor opta por las frutas, los vegetales y los granos enteros para llevar una alimentación sana y deliciosa.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/176583/estos-9-alimentos-no-son-tan-sanos-como-pensabas