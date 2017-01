Cuidados básicos de una mascota para que tenga una vida plena

(Tomada de la Red)

Una mascota no es un objeto más de la casa, es otro miembro de la familia y como tal debe tener todos los cuidados, más allá de solo hacerlo cuando se presentan enfermedades o se percibe que el animal lo necesita de urgencia.



La médico veterinaria Eliana Molineros, de Mansión Mascota, indica que el control, tanto en perros y gatos, por lo general inicia a las cuatro semanas de edad, cuando el animal está cambiando su alimentación de líquida a sólida. Aunque lo ideal sería que la observación empiece desde el útero.



En todo caso las mascotas requerirán mayor cuidado en sus primeros seis o siete meses de vida, debido a enfermedades por ingesta de objetos. Esto debido a que en esta etapa se comen todo lo que encuentran en el piso, igual que un pequeño niño.



La desparasitación inicial se tiene que aplicar entre las cuatro y cinco semanas, dependiendo del estado de salud y de la alimentación que recibe la mascota.



Molineros indica que se pueden prevenir muchas enfermedades. "Si le brindas al animal una buena alimentación durante toda su vida, si está con sus vacunas al día y lo mantienes libre de pulgas y garrapatas, no se va a enfermar nunca", asegura.



Embarazo y cachorros



La preñez canina dura unos 60 días (pueden ser 58 o 62 días), y la felina 63 días (60 o 66 días). El embarazo necesita todos los cuidados para que el proceso llegue a buen término. La madre deberá tener una buena alimentación, llevar un control con ecografías a partir de los 25 y 30 días, para saber cuántos cachorros llegarán, si estos tienen problemas y estar preparados en caso de que se detecten complicaciones.



Tras el alumbramiento, el responsable de las mascotas deberá tener cuidado de que los cachorros no se alejen de la madre para que no se enfríen, debido a que los pequeños no tienen la capacidad para regular la temperatura. Si los cachorros se enfrían podrían morir de hipotermia.



Además, el aseo de las mamas de la madre también es importante, para que los pequeños no adquieran alguna infección durante la lactancia.



El comportamiento de los perros y gatos es diferente durante el posparto. Molineros explica que en el caso de las perras que parieron, algunas buscarán atención humana, incluso algunas requerirán ayuda para la limpieza de los cachorros. En cambio las gatas son reservadas e independientes.



Por otra parte, en el caso de que la madre muera, la alimentación de los cachorros, dependiendo de la edad, será variable en cuanto a frecuencia y cantidad. Si la situación ocurre cuando los cachorros son recién nacidos, la alimentación tendrá que darse cada dos horas.



Además, mantener la temperatura de los pequeños será un punto básico, ya que si se los calienta mucho se deshidratan, en el otro extremo les dará hipotermia. En cualquier caso, la ayuda veterinaria será esencial para mantener a los cachorros.



Controles



Molineros recomienda un chequeo anual para las mascotas.



Revisión de hígado, riñones y un hemograma completo para conocer el estado del animal. Esto se dará hasta aproximadamente los seis o siete años. Luego de esa edad los exámenes serán más complejos e incluirán chequeos cardiológicos especializados o radiografías.



También es importante la higiene oral. La frecuencia de limpieza será variable, según la raza o el tipo de animal. Se recomienda que los dientes sean cepillados mínimo dos veces a la semana. De esta manera se evitarán problemas como gingivitis o placa dental.



Entre los cuatro y seis meses empezarán a mudar sus piezas dentales. Con el cuidado necesario y dependiendo de la alimentación, entre otros factores, los dientes definitivos se mantendrán en buen estado durante toda la vida.



"Hay perros que no los pierden (los dientes), hay perros que los pierden todos antes de tiempo. No deberían perder su dentadura. Entonces hay que mantenerlos bien alimentados y con todos los suplementos necesarios para que esto no llegue a pasar", indica la doctora.



Vacunas



Las vacunas en los perros se aplicarán a partir de las seis semanas, mientras que en los gatos estas deberán llegar a las diez semanas aproximadamente. La diferencia de aplicación de vacunas entre canes y felinos se debe a que en estos últimos el funcionamiento de su inmunología es diferente.



Los gatos deberán tener:

- Vacuna triple felina (primera dosis a las 9-10 semanas; segunda dosis de refuerzo a los 21 días).

- Vacuna antirrábica.



Los perros tendrán:

- Vacuna séxtuple a las seis semanas, 21 días después la segunda dosis y al cabo de otros 21 días la tercera dosis.

- Vacuna antirrábica, luego de 21 días de aplicado el último refuerzo de séxtuple.



Estas inmunizaciones se darán durante los primeros doce meses de vida.



Después, una vez al año se tendrá que revacunar con la séxtuple y rabia en perros y triple felina y rabia en gatos. "No es porque (el animal) sea viejo dejas de vacunar. Pasa mucho, la gente cree que porque el perro ya es adulto ya no lo vuelves a vacunar. ¡No! Toda la vida hay que volver a revacunar", puntualiza Molineros.



La séxtuple para perros protege contra parvovirus, coronavirus, distemper (moquillo), dos cepas de leptospirosis y adenovirus. La triple felina protege contra calicivirus, rinotraqueitis felina y palocopenia.



Edad



La edad de los perros es variable por varios factores como el cuidado brindado, la alimentación, genética, talla o raza. En todo caso pueden vivir entre 16 (razas grandes) y 19 años (razas pequeñas).



La expectativa de vida de los gatos caseros es de entre 16 y 17 años. (I)



Fuente:http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2017/01/19/nota/6004846/cuidados-que-deben-tener-mascotas