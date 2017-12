Invitan a papás a no regalar mascotas como juguetes

(Tomada de la Red)

En el marco de los festejos navideños, la Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas (FRYAM) exhorta a los padres de familia a no regalar mascotas a sus hijos como si fueran juguetes, ya que en la mayoría de los casos, al poco tiempo terminan en el abandono.



Magda Hernández, voluntaria de FRYAM se pronunció en favor de enseñarle a los menores el cuidado que deben tener los animales, quienes son seres vivos que también se enferman, sufren, se deprimen y gozan cuando son queridos y apapachados.



Mencionó que es indispensable que antes de regalar una mascota, expliquen a los menores de edad la responsabilidad de cuidarlos, pues señaló que la mayoría de los niños no da el cuidado, alimentación y vigilancia médica que requieren los animales.



Magda Hernández señaló que FRYAM promueve la cultura de la adopción y no la compra de mascotas, pues dijo que son muchos los animalitos que se encuentran sin hogar.



Explicó la entrevistada que entre los requisitos para dar en adopción una mascota destaca que el solicitante firme un contrato, en el cual se compromete a hacerse cargo del animal, que su casa este protegida, que no existan rutas de escape y que estén dispuestos a cuidarlo, protegerlo y tratarlo con amor además de brindarle atención medica cuando lo requiera.



Precisó que las mascotas son adoptadas en la Fundación se van desparasitadas, esterilizadas, vacunadas y tienen servicio veterinario gratuito de por vida.



"Con nosotros tienen muchas ventajas al adoptar una mascota ya que les damos el servicio de atención con el veterinario sin ningún costo y pues ahí llevan un plus que nadie ofrece ni en Reynosa ni en ninguna otra parte" dijo.



Agregó que una vez que una mascota es dada en adopción, le dan seguimiento a los cuidados que lleva a cabo la familia a la que integraron el animalito, a fin de verificar que se encuentre en buen estado y con los cuidados necesarios.



Exhortó a la comunidad en general hacer conciencia sobre el cuidado de las mascotas, enseñar a los niños el amor por los animales y fomentar la cultura de la adopción, "un perrito mestizo da el mismo amor que un perrito de raza".



Fuente:http://www.elhorizonte.mx/nacional/invitan-a-papas-a-no-regalar-mascotas-como-juguetes/2042172