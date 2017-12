Urgen a cuidar del clima a mascotas

(Tomada de la Red)

A pesar de ser animales, las mascotas como los perros y los gatos también son vulnerables a los cambios bruscos de temperatura, advierten autoridades de Salud.



Juan José Martínez Pérez, coordinador de Vectores, Rabia y Rickettsia de la Jurisdicción Sanitaria II, explicó que sobre todo los perros suelen enfermarse de las vías respiratorias, por lo que necesitan contar con una vacuna contra la bordetella para prevenirlas.



El veterinario advirtió que vestir a las mascotas con suéteres implica no sólo dejar que lo porten hasta que las temperaturas sean más cálidas, sino revisar constantemente su piel porque les pueden causar afecciones.



“Hay muchas personas que durante la temporada invernal les ponen suéter a los perros y se los quitan hasta el verano. No se dan cuenta de que abajo del suéter se hizo nudo el pelo o guardó humedad y generó hongos. Cuando se lo quitan, toda la piel está infectada”, comentó.



En caso de que decidan colocarles suéteres o prendas similares, los dueños deben asegurarse de que éstas no se mojen, pues si eso sucede se facilita la llegada de afecciones respiratorias.



Veterinarios coinciden en que si las mascotas duermen a la intemperie el lugar que les dé refugio debe estar libre de humedad, resistir temperaturas extremas, contar con aislante y tener suelo de madera o goma.



Del mismo modo, señalan, tiene que ser de un tamaño adecuado de modo que pueda aportarles calor y comodidad.



Lo anterior, debido a que, según expertos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el hecho de que permanezcan durante un tiempo prolongado en lugares muy fríos puede comprometer los mecanismos de regulación térmica de perros y gatos sanos.



