La tortilla de maíz, la gran creación mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Es el alimento con más presencia en los hogares mexicanos, el más solicitado en la hora de los alimentos, el de mayor alcance para todos, el más amado por chicos y grandes y el que se adapta a todo: La tortilla.



Sus bondades y sencilla presencia han traspasado fronteras y conquistado a miles de personas en casi todos los países del mundo como uno de los cereales más ricos en la gastronomía mexicana. Maíz y agua, ingredientes que dan forma a la redonda tortilla, que además de alimentar, también tiene otras utilidades, puede ser cuchara, plato y hasta servilleta.



Aunque se desconoce a ciencia cierta el día y lugar precisos de su origen, hay versiones que apuntan que la región del Estado de Tlaxcala, cuyo nombre significa 'lugar de pan de maíz o lugar de tortillas, fue la cuna que la vio nacer. A continuación enlistamos algunos de los usos que podemos darle a este regalo de nuestra cocina nacional:



Alimento

La tortilla es parte fundamental en la dieta de los mexicanos. Der acuerdo con la publicación Revista Ciencias UNAM, el contenido de proteína del maíz es del 10 por ciento y, además, tiene amoniácidos esenciales, entre otras propiedades.



Sin embargo, debido a que la tortilla de maíz es una buena fuente de carbohidratos, se le ha hecho mala fama ya que se cree que engorda.



La buena noticia es que este rico alimento mexicano carece de gluten y, como en todo, si se come con moderación no atenta contra la salud de las personas.



En tacos, chilaquiles, tostadas, chalupas, enfrijoladas, quesadillas, sincronizadas... la lista de las recetas con tortilla es inmensa y, eso, se agradece.



Cuchara

¿Quién no se ha enfrentado ante una situación en la que no hay utensilios para comer? Ante adversidades como éstas nada como partir la tortilla y con un pedazo hacer una suerte de cucurucho con la que podamos recoger un poco del alimento para llevarlo a la boca. ¡Que nada nos detenga!



Plato

Resulta que la tortilla también tiene una función secreta: Puede funcionar como un plato. En una mano ponemos una tortilla de maíz, nuestra palma la hacemos como conchita y sobre ella una cama de arroz, frijolitos o el guiso de nuestra preferencia. Con la otra mano cuchareamos nuestro alimento y a comer se ha dicho.



Servilleta

Nos invitan a una esta y no hay servilletas de papel para limpiarnos la boca o no tenemos un tenedor para agarrar una pieza de carne: Nada como trozar un pedazo de tortilla y limpiar la macha sobre nuestro rostro o tomar la pierna de pollo para seguir en la degustación de nuestro platillo. La tortilla es nuestra salvadora.



La tortilla de maíz es una de las herencias prehispánicas más importantes de México, por ello es importante preservarla como un rico tesoro de nuestra vida.