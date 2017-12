¿Por qué es peligroso dormir con el celular cerca de la cama?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los celulares transmiten información usando señales de radio de baja frecuencia que pueden exponer a las personas a radiación no saludable.



El Departamento de Salud de California (CDPH) publicó una guía sobre cómo reducir la exposición a la radiación de los smartphones.



El estudio responde a la tendencia de la gente a dormir con sus smartphones cerca de su cama, ya que, se sabe, el uso del teléfono celular puede estar relacionado con el cáncer o problemas con la salud mental y reproductiva.



De acuerdo con Techcrunch, los celulares transmiten información usando señales de radio de baja frecuencia que pueden exponer a las personas a radiación no saludable, por lo que los especialistas advirtieron sobre la necesidad de mantenerlos a cierta distancia.



"Aunque la ciencia todavía está evolucionando, existen preocupaciones entre algunos profesionales de la salud pública y el público en general sobre la exposición prolongada y de alto uso a la energía emitida por los teléfonos celulares", dijo la directora del CDPH, Dra. Karen Smith.



Por ello, la CDPH comparte algunas medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia, como por ejemplo: mantener el teléfono alejado del cuerpo, mantener el teléfono lejos de la cama por la noche, reducir el uso del teléfono celular cuando la señal es débil, reducir el uso de teléfonos celulares para transmitir audio o video, o descargar o cargar archivos grandes y quitarse los auriculares cuando no se está haciendo una llamada.