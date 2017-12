Cómo evitar que nuestros pequeños ganen peso en las vacaciones

CABORCA, Sonora(Agencias)

Establecer horarios para comer ayudará a que tu hijo se alimente mejor



Es mejor darle a los niños fruta en vez de frituras.



Las vacaciones de diciembre se acercan y, por supuesto, los niños son de las personas que más las disfrutan pero, ¿has pensando qué tanto cambia su rutina mientras están en casa?



Cambian sus hábitos de sueño, de juego y qué decir de comida.



Seguro te ha pasado que los pequeños están en casa y quieren devorar todas las botanas que hay, ya sea porque verán una película, sus amigos los visitan o tienen “hambre”. Pero consumir todas esas botanas o comidas empaquetadas no les hará ningún bien.



Muy por el contrario, este tipo de alimentos a la larga sólo los hará subir de peso. En esta ocasión retomaremos una investigación de la experta en nutrición Fernanda Alvarado, para decirte cómo evitar que los niños consuman cosas que los harán subir de peso.



Evita la comida empaquetada

Cuando los niños van a la escuela es común que consuman comida empaquetada, esto no es lo más sano, pero tampoco puedes quitárselas de golpe.



Lo que puedes hacer es reducir la cantidad de comidas empaquetadas que compras, así las probabilidades de que las consuman son menos porque estarás vigilando su alimentación al tenerlo en casa.



Hagan ejercicio

Normalmente se recomienda que los niños realicen un promedio de 60 minutos de ejercicio; si tú los acompañas en este actividad, ellos se sentirán más motivados.



Coman en familia Fernanda Alvarado dice: “comer en la mesa y en familia hace una gran diferencia en la manera de nutrirnos, además de fomentar buenos hábitos alimentarios”.



Establece horarios para comer

Después de cierto tiempo de seguir una rutina, nuestro cuerpo se acostumbra.



Una de esas cosas a las que está acostumbrado es precisamente a recibir alimento a determinadas horas.



Si alteras el horario en que tu hijo acostumbra comer, podrías provocarle “ansiedad, cambios en el ciclo de sueño, alteraciones metabólicas y por ende aumento de peso”.



Prepara botanas saludables

Aunque tu hijo no tenga hambre, habrá veces en que se le antoje algo.



Para satisfacer ese antojo puedes prepararle frutas y verduras picadas como jícama, zanahoria o pepino. También puedes optar por conseguir preparar barras de amaranto o simplemente darle frutos secos como almendras, cacahuates o nueces.