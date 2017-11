Criar un perro reduce notoriamente el riesgo de morir

(Tomada de la Red)

Según un estudio de la Universidad de Uppsala (Suecia), las personas que crían un perro tienen un riesgo notablemente menor de desarrollar una enfermedad cardiovascular e incluso, de morir por cualquier causa.



Mwenya Mubanga, director de esta investigación publicada en la revista Scientific Reports, explica que “un hallazgo muy interesante de nuestro estudio es que tener un perro se mostró como un factor especialmente protector en las personas que viven solas. Un aspecto a tener en cuenta dado que ya se sabe que la población que vive sola tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Así, quizás los perros sean un importante miembro de la familia en los hogares unifamiliares”, según consigna abc.es.



El estudio considera el análisis de la evolución por 12 años (2001 a 2013) de más de 3,4 millones de adultos suecos, entre los 40 y 80 años, que no padecían ninguna enfermedad cardiovascular en el momento de su inclusión en la investigación, con base al registro de digital del historial médico de los ciudadanos suecos.



Además, como la ley sueca establece la obligatoriedad de ‘censar’ a todos los perros y de identificar a sus dueños, los autores del estudio contaban con todos los datos necesarios para ver si la tenencia o no de un perro influye sobre el riesgo cardiovascular y de mortalidad de una persona.



“Nuestros hallazgos mostraron que los dueños de un perro que vivían solos tenían, frente a sus homónimos no propietarios, un riesgo un 11% inferior de enfermedad cardiovascular y hasta un 33% menor de mortalidad general. Otro resultado interesante es que los propietarios más protegidos fueron aquellos cuyos perros eran de una raza originalmente criada para cazar”, precisó Mwenya Mubanga, de acuerdo al reporte de abc.es.



En tanto, Tove Fall, co-autora de la investigación, comentó que “los estudios epidemiológicos como el nuestro buscan asociaciones en grandes poblaciones, pero no responden a la pregunta sobre cómo los perros pueden proteger frente a la enfermedad cardiovascular. Sabemos que los propietarios de perros tienen por lo general un mayor nivel de actividad física, lo que podría explicar nuestros resultados. Otras explicaciones aluden a un incremento del bienestar y del contacto social. Y también a posibles efectos del perro sobre el microbioma bacteriano de su dueño”.



