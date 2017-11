Conoce los beneficios de comer tacos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los tacos son sinónimo de manjar, de antojo, si no quieres cocinar siempre salen al rescate; son tan populares que hasta tienen su propio día en México, 31 de marzo; sin embargo, poseen fama de ser grasosos y poco sanos, por eso te mostramos los beneficios nutrimentales que te otorgan.



Un estudio de la Universidad de Las Américas Puebla (Udlap) efectuado en 2013 concluyó que los tacos al pastor son más sanos que algunas barras de fibra (sin especificar marcas) que contienen entre 20 o 30% de grasas; durante el experimento los tacos arrojaron un 11%



Asimismo, los componentes de los tacos son ricos en vitaminas:



Cebolla: Proporciona vitamina B, C y E, aminoácidos, fibra y estimula el apetito. Limón: Vitamina C y antioxidantes. Fortalece el sistema inmunológico.

Cilantro: Es un antioxidante, tiene vitaminas A y C.

Carne: Aporta proteínas y hierro.

Tortilla: Vitamina A, B y C y proteínas. Además es rica en fibra y calcio.



¡Ojo! Las condiciones higiénicas de su preparación o del lugar donde se consumen juega un papel importante, ya que cuando alguien enferma del estómago suele ser debido a la pobre higiene con la que se trata a los alimentos o al exceso en su consumo.



Los tacos son un gran alimento y pueden llegar a cumplir las características del plato del buen comer, que es la guía de los mexicanos, porque llevan la base de la tortilla que es el cereal más un alimento de origen animal o leguminosa y la verdura.