Tres pasos para donar médula ósea

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchas personas no están todavía concienciadas de que hay que donar médula ósea, ya que se regala vida. Cada año miles de personas son diagnosticadas de leucemia en el mundo.



Muchas necesitarán un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad, pero 3 de cada 4 pacientes no tendrá un familiar compatible. Por ello, este trasplante será la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de la sangre.



Así lo afirma la Fundación Josep Carreras, una de las principales promotoras de esta donación en España. “Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante. Es la única donación que se puede hacer en vida y en la que las células se regeneran al 100%. No es una intervención que elimine tu médula ósea.



Se regenera completamente. No es dar para otro y luego no poder dar si un familiar tuyo lo requiere. Puedes dar varias veces.



Puedes donar para cualquier persona del mundo que lo necesite. No es peligroso para el donante“, agrega.



En la actualidad hay registrados más de 30 millones de donantes de médula ósea en todo el mundo.



PRIMER PASO



Pero, ¿cómo hacerse donante de médula ósea? El primer paso consiste en ser el candidato perfecto: tener entre 18 y 55 años, gozar de buena salud y estar disponible para cualquier paciente que lo necesite. En México esta donación es voluntaria y altruista. Se rige por el principio de solidaridad internacional. Cualquier persona inscrita como donante de médula ósea está a disposición para dar progenitores hematopoyéticos (células madre de la sangre) para cualquier persona del mundo que lo necesite”, indica la Fundación Josep Carreras.



¿Y cómo es la médula ósea?, ¿Dónde se encuentra? En una entrevista con Infosalus, el doctor adjunto de la ONT y responsable de la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital madrileño Gregorio Marañón, Jorge Gayoso, explica que se trata de un órgano líquido que forma la sangre, que forma los leucocitos (nuestro sistema de defensa), los glóbulos rojos (los que transportan el oxígeno a todos los tejidos), y que conforma las plaquetas, esos ‘ladrillos’ que utiliza nuestro cuerpo para coagular y frenar las hemorragias. Coloquialmente se la conoce como el ‘tuétano’.



“Puede estar enferma en muchas enfermedades como la leucemia, por ejemplo, y es necesario colocar una médula nueva para sustituir a la enferma”, afirma. Aquí, aclara que no es lo mismo que la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso, un tejido contenido en las vértebras. Según especifica, la médula ósea es un tejido líquido, contenido en todos nuestros huesos.



“De ahí viene la confusión de la gente, porque la médula espinal contenida en las vértebras es lo que se pincha para poner la epidural, mientras que la médula ósea está dentro del hueso y es la sangre contenida en los huesos, que contiene células madre de nuestra sangre normal. Contiene glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, que son las que sirven para realizar la coagulación”, indica Gayoso.



SEGUNDO PASO: LA INSCRIPCIÓN



Una vez cumplidos los requisitos para ser donante de médula ósea y estar informado extensamente, se puede contactar con ciertas instituciones y hospitales más cercanos al domicilio, para saber dónde ir y en qué horarios.



En los centros de referencia normalmente te extraerán una muestra de sangre, como si de una analítica normal se tratara, y habrá que rellenar un consentimiento informado. Al cabo de unas semanas se recibirá en el domicilio una carta confirmando el registro. A partir de ese momento quedarás disponible para todas las búsquedas de donante que se inicien desde cualquier parte del mundo.



TERCER PASO: LA COMPATIBILIDAD



Si se es compatible con alguna donación pendiente contactarán contigo. ¿Cómo se obtienen las células madre del donante? Se puede llevar a cabo de 2 maneras:



1. Sangre periférica o Aféresis: Obteniendo células madre de sangre periférica después de la administración de 4-5 inyecciones subcutáneas de unos agentes llamados ‘factores de crecimiento’, que hacen pasar las células madre de la médula al torrente sanguíneo. “Es la fórmula más sencilla“, precisa Gayoso



En concreto, con máquinas se retira la sangre, se extraen células por centrifugación, y se devuelve la sangre al donante, en un proceso entre dos y cinco horas. “Es como una diálisis para extraer las células madre, que las cogemos por centrifugación y se pueden obtener en el proceso de aféresis“, sostiene el experto.



2. Médula ósea: Intervención de una hora en quirófano. En la que se realizan entre 100 y 200 pinchazos y se extrae sangre medular de la cresta ilíaca (hueso situado en la parte posterior-superior de la pelvis). Este procedimiento se realiza bajo anestesia general o epidural y requiere de un ingreso hospitalario de 24 horas. Suele realizarse sólo en el 20% de los casos, o para pacientes con enfermedades muy particulares que responden mejor a este tipo de donación.



“El proceso de donación es seguro y conlleva unas mínimas dolencias para el donante en cualquier proceso. Cuando se pasa por quirófano se queda más molesto y se requiere habitualmente de un ingreso de 24 horas. Siempre se hace con las mayores garantías de seguridad para el donante y siempre hay que pensar que se está regalando vida“, destaca el responsable de la ONT.