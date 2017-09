¿Qué tengo que hacer para rentar un auto?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En qué fijarte

Óscar Frías, CEO del buscador de viajes Trabber, señala que las tarifas de los diferentes proveedores de autos no son directamente comparables. Es decir, el precio inicial que ves reflejado depende de muchas cosas que lo hacen más o menos conveniente: Política de combustible, limitación de kilometraje, seguro incluido o el sitio donde lo recoges. Algunos sitios de reservaciones te muestran toda la información desglosada.



Revisa la política de combustible, determina cómo te entregarán el coche y cómo devolverlo. Hay dos maneras: Lleno-lleno o lleno-vacío (si no lo dejas vacío, pierdes el importe del combustible restante).



En el segundo, suelen hacerte cargo por el llenado del tanque completo, aunque no lo agotes, afirma Frías.



Los seguros

Debes tener, forzosamente, seguro de daño contra terceros, asegura Rafael Driendl, director ejecutivo para México del metabuscador Kayak. Por ejemplo, en Estados Unidos cada entidad tiene su cobertura mínima para terceros. El otro seguro principal es de daños y robo de auto, añade. Por lo general, los proveedores te ofrecen coberturas parciales.



En algunos casos, es elevada la franquicia del seguro básico de los proveedores de autos de alquiler. Tal vez resulta mejor contratar otra opción que reduzca la franquicia, señala Frías.



Revisa si tu tarjeta de crédito ofrece seguros que cubren incidentes con autos rentados, únicamente válido si reservas con la tarjeta.



Tips para no gastar de más

Rafael Driendl sugiere rentar un auto en el centro de una ciudad, pues hacerlo en el aeropuerto puede incluir cargos.



Revisa promociones del día. A veces pagas cierta tarifa mínima y te dan un auto determinado por la agencia.



Si pagas por adelantado (no en sucursal), puedes ahorrar de 5% a 10%, dice Driendl.