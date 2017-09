Adiós a la carne roja sin sacrificar la proteína

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dejar de comer carne roja no sólo es decirle adiós a las proteínas que ésta proporciona, también equivale a despedirse de uno de los alimentos que figuran en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como agente cancerígeno, ¡pero tranquilo! existen otras fuentes de proteínas altamente nutritivas si en tus planes está dejar el consumo de carne roja. Aquí te mostramos siete excelentes opciones:



Leguminosas: Frijoles, lentejas, habas, garbanzos, chícharos, entre otros, son ejemplos de alimentos alternativos que aportan las proteínas que da la carne, así como: fibra, vitaminas, minerales y ácido fólico. Sin duda, un alimento completo.



Pescado: Rico en ácidos grasos, existe uno que sustituye las proteínas de la carne: Omega 3. Éste favorece el crecimiento de tejido muscular y reduce la grasa corporal. Si te ejercitas, consumir pescado te ayudará a desarrollar mucha fuerza.



Tofu: De origen vegetal, este alimento importado desde Asia contiene altos niveles de calcio y proteínas que nos aportan los nutrientes esenciales. Debido a su poco sabor, se puede combinar con cualquier alimento. También es una buena alternativa del queso. Nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado nos indicó que las personas que tienen problemas con la tiroides no pueden consumir soya.



Huevos: Contiene aminoácidos, proteínas libres de grasa y el ya mencionado Omega 3. Si consumes este producto, pero no te gusta la yema, no te preocupes; la concentración de proteínas se localiza principalmente en la clara.



Frutos secos: De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada 100 gramos de carne contiene 26 de proteína y algunos frutos secos como los cacahuates y las almendras tienen niveles exactamente iguales.



Amaranto: Delicioso alimento mexicano que posee altos niveles de fibra, calcio, magnesio y proteínas, además ayuda a eliminar el cáncer de colon -la carne roja es una de sus causantes-.



Moluscos: Proporciona aminoácidos y proteínas que nutren los huesos y los mantiene fuertes. Fernanda Alvarado recomienda la langosta ya que el colesterol que aporta no afecta los niveles de colesterol en la sangre.



Fernanda Alvarado es especialista en nutrición y educadora en diabetes, escribe la sección “Zona Saludable” en el suplemento impreso de Menú de El Universal. Cuenta con estudios de educación continua en nutrición y formación como promotora de salud por parte de la Universidad Iberoamericana. Candidata a maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria.