(Tomada de la Red)

Los canguros para mascotas son una buena alternativa a las residencias, ya que son amantes de los animales o profesionales que cuidan de tu mascota en tu ausencia, ofreciéndole cariño en un ambiente familiar.Cuidar de un animal implica una serie de responsabilidades ineludibles, que no entienden de vacaciones, días festivos ni compromisos profesionales, familiares o de ocio, por lo que muchas personas buscan ayuda cuando no van a poder atender a sus mascotas. Ante imprevistos o escapadas ocasionales, los canguros para mascotas se presentan como la alternativa perfecta a las residencias caninas para dejar a nuestro querido animal en buenas manos.Entre las personas que se dedican a esta actividad se encuentran amantes de los animales, pero también profesionales como educadores, auxiliares de veterinaria, e incluso veterinarios experimentados, que ofrecen sus servicios para cuidar de nuestra mascota cuando nosotros no podemos hacerlo.Por qué y cuándo recurrir a un canguro para mascotasA lo largo de los últimos años hemos visto cómo se ha popularizado la figura del canguro para mascotas, una alternativa a las residencias temporales u hoteles para animales de compañía, que consiste en que una persona sea la que cuide de nuestra mascota en momentos puntuales en los que nosotros no podemos ofrecerle los cuidados que requiere.Quienes optan por este tipo de cuidador buscan un ambiente familiar o un trato más personal, que la mascota se sienta “como en casa”, algo muy valorado cuando no se tiene a alguien cerca que pueda hacerse cargo de ella. “La mayoría de canguros se ofrecen a cuidar mascotas en su propia casa. Es más cómodo para el cuidador y también da más confianza al propietario, ya que no a todo el mundo le gusta dejar la llave de su casa”, explica a Webconsultas Ada López, fundadora de Canguros para mascotas, que lleva años entregada al cuidado de animales.El canguro para mascotas no solo puede ser una opción adecuada durante las vacaciones, compromisos familiares, laborales o sociales, o escapadas de ocio, también cuando el trabajo y el ritmo de vida frenético que muchas veces llevamos, nos impiden cumplir con los compromisos y responsabilidades ineludibles que supone cuidar de un animal. Aunque lo más habitual es solicitar un canguro para nuestro perro o gato, también hay cuidadores que se ofrecen para todo tipo de animales: desde exóticos, hasta pájaros, o peces.Fuente:http://www.webconsultas.com/mascotas/cuidado-de-la-mascota/canguro-para-mascotas-en-que-consiste-el-servicio