Firma de 'Caldo de pollo para el alma' debuta en Wall Street

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc., la empresa productora de libros y videos motivacionales de la serie "Caldo de pollo para el alma", comenzó el viernes a cotizar públicamente en la bolsa de valores de Nueva York.



La compañía ofreció 2.5 millones de acciones a 12 dólares cada una. Es conocida principalmente por sus videos y libros como "Caldo de pollo para el alma: piensa positivo" y ha publicado más de 250 títulos en 40 idiomas. Sin embargo, a media tarde del viernes no le iba tan bien: iba perdiendo 12% de su valor en la bolsa.



La empresa fue fundada en 1993 por los conferencistas motivacionales Jack Canfield y Mark Victor Hansen. En 2008 vendieron lo que en ese entonces era principalmente una compañía de publicación de libros.



Desde entonces Chicken Soup se ha dedicado a la producción y distribución de videos. El presidente de la empresa, William Rouhana, la calificó como una especie de Netflix para los adscritos a la marca.



El mensaje positivo de la compañía es particularmente importante en estos tiempos en que Estados Unidos sufre marcadas divisiones políticas, dijo Rouhana.



Chicken Soup realizó lo que se llama "una minioferta inicial de acciones", en la que los papeles son ofrecidos a inversionistas pequeños y personas particulares selectas.



Mediante ese tipo de ofertas se pueden recabar hasta 50 millones de dólares.



Chicken Soup apuntaba a recaudar 30 millones. Rouhana expresó esperanzas de que la decisión de su compañía le abra las puertas a otras empresas similares.



El actor Ashton Kutcher es uno de los inversionistas en Chicken Soup, empresa que el año pasado adquirió la compañía de medios de Kutcher, A Plus.