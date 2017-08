Los mejores cinco destinos de México para ver el eclipse solar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En algunas zonas de nuestro país, el eclipse solar del 21 de agosto se distinguirá de manera parcial.El punto más alto de visibilidad, donde el sol lucirá cubierto en 58 por ciento, será Ciudad Juárez, de acuerdo con Wilder Chicana y Juan Antonio Juárez, astrónomos del Planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional.Algunos estados del Norte de nuestro país serán los mejores sitios de avistamiento. En específico, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.Por la trayectoria que el fenómeno seguirá, Quintana Roo también pertenecerá al selecto grupo.En Ciudad de México, será visible en un 26 por ciento. Si está nublado, será imposible distinguirlo.Independientemente de la región donde lo observes, este eclipse permanecerá en su punto máximo aproximadamente por dos minutos con 40 segundos. El proceso, de principio a fin, durará alrededor de dos horas y media.Tomamos como pretexto la observación del eclipse y seleccionamos cinco destinos naturales de México, localizados en los estados con mayores posibilidades de disfrutar el fenómeno.En cada uno, te indicamos qué tan grande es esa probabilidad, de acuerdo con datos otorgados por Antonio Romero, subdirector del planetario Luis Enrique Erro, y por qué esas maravillas nacionales merecen por sí solas la visita.1. Parque Nacional San Pedro Mártir, Baja CaliforniaCuánto se verá: hasta 52%.Localizada a tres horas aproximadamente de Ensenada, esta reserva es uno de los lugares más despejados en México para admirar las estrellas. Por este motivo, es la sede del Observatorio Astronómico Nacional, perteneciente a la UNAM. Si las condiciones meteorológicas y de operación lo permiten, es posible conocer su interior, pero sin tener acceso a sus telescopios, reservados exclusivamente a la actividad científica.Tan solo llegar hasta aquí es espectacular: se encuentra a más de dos mil 800 metros por encima del nivel del mar. Dominado por montañas y pinos, el parque resguarda especies como el borrego cimarrón. El verano es la mejor temporada para viajar.La empresa Cucapah ( cucapah.com ) organiza excursiones de dos y tres días e incluyen el observatorio y paseos para descubrir flora y fauna. Duermen en tiendas de campaña.2. Cuatrociénegas, Coahuila Cuánto se verá: en Monclova, a una hora de la reserva, se verá 46% del eclipse solar.En pleno desierto, hay una serie de ojos de agua cristalina. Se formaron en el curso de millones de años y son la evidencia de que alguna vez ahí hubo un mar. La más famosa es la Poza Azul, que alcanza apenas cinco metros de profundidad, pero resulta impresionante por sus tonos turquesa, y porque en su interior se aprecia cómo el agua entra y sale por un sistema subterráneo.Las Dunas del Yeso son el otro gran atractivo de Cuatrociénegas. Tienen la apariencia de enormes extensiones de finísimo talco. Sin embargo, como su nombre lo indica, son cristales formados de yeso, capaces de formar misteriosas esculturas.La mayoría de los recorridos contemplan la visita al Pueblo Mágico de Cuatrociénegas. La empresa Alma Tours es uno de los touroperadores. almatours.mx/ 3. El Pinacate y Gran Desierto de Altar, SonoraCuánto se verá: En Nogales, que está en la misma franja de trayectoria que El Pinacate, el sol lucirá cubierto hasta 55%.Es una Reserva de la Biósfera que parece de otro planeta por sus enormes cráteres, formados a partir de actividad volcánica. Al mayor le llaman “El Elegante” y sus dimensiones son asombrosas: tiene más de un kilómetro de diámetro y su abismo alcanza 250 metros.El desierto también resulta ser una joya por sus montañas de arena, dunas hasta de 200 metros de altura.La reserva cuenta con un centro de visitantes con exhibiciones sobre la biodiversidad y arqueología de la zona.La empresa Turismo Taruk emprende viajes por El Pinacate, con caminatas en las dunas y los cráteres. ( taruktours.info ).4. Cozumel, Quintana RooCuánto se verá: 49% como máximo.Aunque no se ubica en uno de los estados del norte, alcanzará buena visibilidad por la dirección que tendrá el eclipse.Si lo tuyo no son los paisajes desérticos, sino la playa, esta es tu alternativa tropical para ver el fenómeno astronómico.La isla se caracteriza por sus aguas color turquesa y arena suavecita. En ella se encuentra el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Es uno de los ecosistemas más importantes del país en su tipo.El destino es muy conocido por sus experiencias de buceo y esnórquel. En sus profundidades encuentras tortugas, mantarrayas, peces de colores y estrellitas de mar. Viator ofrece tours de esnórquel ( es.viator.com ). No te olvides del Parque Ecoturístico Punta Sur, que cuenta con un cocodrilario.En el planetario Cha’an Ka’an se hará una observación del eclipse solar con telescopio. También habrá creación de proyectores , explicaciones científicas y talleres para niños.El planetario dispone de dos salas de exhibición: una de ellas explica la relación de los mayas con la astronomía y la otra está dedicada a la biodiversidad.5. Barrancas del Cobre, ChihuahuaCuánto se verá: No se tiene registrado el porcentaje de visión del eclipse en las Barrancas, pero están ubicadas en la misma franja de paso del fenómeno de Hidalgo del Parral, donde el sol se cubrirá en 41%.Hay muchas formas de explorar esta maravilla natural, cuyos cañones superan mil metros de profundidad. Nosotros te sugerimos dos.La ruta clásica se hace a bordo del tren Chepe (www.chepe.com.mx), que en un día te lleva por algunos de los escenarios más espectaculares de la región, entre túneles y puentes que cruzan abismos. Pasa por el Pueblo Mágico de Creel.Si prefieres la adrenalina, en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, tu misión será deslizarte en tirolesas de 400 metros de altura, atravesar una vía ferrata con puentes colgantes y subirte a un teleférico. Su restaurante tiene piso de cristal. ( www.parquebarrancas.com ).