¿Eres bipolar?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando hablamos de enfermedades mentales, existen muchísimos estereotipos.Pero en realidad, estos desórdenes pueden ser difíciles de diagnosticar, particularmente los síntomas de bipolaridad, pues varían de persona a persona y en severidad.Cambios de humorEl desorden de bipolaridad se caracteriza por episodios de manía y depresión. Durante un momento de manía, algunos pacientes se desprenden de la realidad. En el caso de la hipomanía (otro síntoma de este desorden), es un estado de alta energía en el cual la persona se siente exuberante. Puede ser disfrutable, pues eleva el estado de ánimo de la persona, pero no es normal.Inhabilidad para acompletar tareasTener la casa llena de proyectos no terminados es síntoma de bipolaridad. Las personas así se distraen fácilmente y empiezan millones de cosas, pero jamás las terminan. Esto sucede porque durante la fase de manía se motivan a hacer las cosas, pero luego se desaniman en la fase de depresión.DepresiónUna persona que está en un estado bipolar depresivo parecerá una persona deprimida nada más. Tienen los mismos problemas como: falta de energía, apetito, sueño y concentración. Desafortunadamente los antidepresivos típicos no funcionan bien en pacientes bipolares… de hecho, puede ser hasta peligrosos.IrritabilidadAlgunas personas con esta condición sufren con algo llamado “manía mixta,” donde experimentan síntomas de manía y depresión al mismo tiempo. Durante este estado, serán súper irritables. La razón por la cual es difícil el diagnóstico, es porque todos sentimos irritabilidad en algún momento.Abuso de alcohol o drogasEl 50% de las personas con este desorden tienen problemas con las drogas, particularmente el alcohol. La mayoría tomará cuando están en una fase de manía… pero lo mismo sucede cuando están en depresión.Conducta erráticaCuando están en la fase de manía, la gente con este desorden tiene un autoestima muy elevado. Se sienten majestuosas y no consideran las consecuencias de sus acciones. Principalmente terminan comprando cosas que no necesitan o involucrándose a diferentes experiencias sexuales.Problemas para dormirLa gente con esta condición tiene problemas para dormir. Durante la fase de depresión, duermen demasiado y se sienten cansados todo el tiempo. Y durante la fase de manía, no duermen lo suficiente, pero jamás se sienten cansados.FUENTE: Eme de Mujer