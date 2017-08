Si estás embarazada ¿el eclipse puede afectar a tu bebé?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El próximo lunes 21 de agosto se podrá presenciar parcialmente un eclipse solar en el país, pero pese a la belleza del fenómeno astronómico, hay muchos mitos y creencias que pueden opacarlo.



Uno de los grandes mitos que han persistido desde hace muchas generaciones es que los eclipses pueden causar que los bebés nazcan con labio leporino.



El remedio, según las creencias, es que las embarazadas deben de ponerse un listón rojo.



Ante esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social aclara que el fenómeno no afecta la salud de la mamá ni el bebé, por lo que las mujeres pueden realizar las actividades con normalidades.



De acuerdo con la investigadora del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Delgado, recalca que no hay pruebas de que el eclipse cause problemas de salud en las bebés.



El IMSS reitera que la única recomendación para ver el fenómeno es no observarlo de manera directa, porque puede causar daños en la retina.



Ayer la especialista de la UNAM dijo que se deben para admirar el evento tendría que ser con un vidrio de soldador con sombra del número 14 y que de ninguna manera podría ser visto con gafas de sol o radiografías, porque éstas no están iluminadas de manera pareja.