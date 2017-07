Dejan encerradas mascotas en quirófano ambulante

(Tomada de la Red)

En un grave caso de maltrato animal, el municipio dejó encerradas a mascotas “rescatadas” en el quirófano móvil localizado frente a la presidencia municipal todo el fin de semana, esto mientras acaba de nacer la Fiscalía para atender casos de crueldad animal.



Este domingo la ciudadanía denunció mediante la red social Facebook “¿Por qué tienen perros ahí, a esta hora? Hay un cachorro que está llorando mucho y como no, con esta temperatura y encerrado que se puede hacer”



La publicación tenía más de 200 comentarios, ya que las autoridades municipales dejaron encerradas a 4 mascotas en el quirófano móvil de esterilización canina y felina que se encuentra ubicado frente a la Presidencia Municipal.



Martín Gómez, titular del departamento de Control Canino, mencionó que las mascotas estaban al interior de una traila térmica “hace más calor afuera que adentro y tiene una ventana abierta” argumentó.



El funcionario público mencionó que tiene 3 cachorros y una perra al interior del quirófano móvil “mi casa que es su casa la tengo llena, entonces se me hizo prudente tenerlos ahí, no es la primera vez que los tengo”,



Reconoció que resguarda perros en el quirófano móvil mientras los opera o los da en adopción “los perritos están en perfecto estado, están en una jaula, donde hacen del baño, tienen su agua y su comida”.



Esa situación provocó la inconformidad de los usuarios de las redes sociales ya que los dejaron encerrados el pasado fin de semana con una temperatura superior a los 35 grados centígrados y en pleno periodo de canícula.