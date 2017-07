Acupuntura para mascotas con padecimientos

(Tomada de la Red)

Amas a tu mascota y lo que más te preocupa es proteger su salud, sin embargo, es inevitable que se enferme... ¿Sabías que la acupuntura también es aplicada en perros y gatos?



¿CÓMO FUNCIONA?



Sí, este tipo de técnica terapéutica ancestral, basada en el uso de agujas en distintos puntos del cuerpo y creada en China hace miles de años, es utilizada por algunos médicos veterinarios para sanar dolencias y mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas, incluso, si padecen enfermedades crónicas.



De acuerdo con la Médico Veterinario Jenny Taylor, fundadora de la Clínica Creature Comfort Holistic Veterinary Center en Oakland, California, la acupuntura es efectiva en animales que padecen epilepsia, disminuyendo el número y frecuencia de las convulsiones.

Es recomendada en animales que sufren de hernias, parálisis, osteoartrosis, problemas digestivos, insuficiencia renal, alergias, dermatitis, asma, cáncer, entre otros padecimientos. Y aunque no es de carácter curativo al cien por ciento, ayuda a mitigar el dolor, reducir los síntomas y daños, así como a prolongar la vida.



INDOLORA



No causa dolor, pues las agujas que se utilizan son angostas, así que tu perro o gato no sentirá molestia alguna. Es frecuente que las mascotas se relajen y se duerman durante las sesiones. El número y frecuencia de las sesiones varía, dependiendo el caso, pero por lo regular duran de 10 a 15 minutos.



¿SÓLO PERROS Y GATOS?



También puede emplearse en cuyos, hurones, conejos, primates, aves y otras especies animales. Sin embargo, es más complicado, dado su manejo y temperamento nervioso, así lo afirma Alejandro Gómez de Anda, Médico Veterinario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un artículo publicado por la Dirección General de Comunicación de dicha Institución.



