Ocho razas de gato originarias de Rusia

(Tomada de la Red)

Azul ruso es la raza de gatos más popular en Rusia. Cuenta la leyenda que marineros ingleses se llevaron estos bellos gatos grises teñidos de azul de Arjánguelsk, ciudad portuaria situada en el norte de Rusia.El siberiano. Este tipo de gato fue mencionado por primera vez en fuentes del siglo XVI. Entonces se les llamaba Bujarskie, probablemente porque fueron traídos a Rusia desde la gran ciudad comercial de Bujará, en Uzbekistán. Actualmente se pueden encontrar por toda Rusia pero esta raza apareció por primera vez en Siberia, por eso hoy en día se le llama siberiano. Debido a la nieve y al clima tan frío, estos gatos tienen el pelaje largo y espeso y una voluminosa protección interna.El gato donskói. La historia del gato donskói (similar a la raza sphynx o canadien hairless) empieza en febrero de 1986 en la ciudad de Rostov del Don. Un día, al regresar a casa, la vecina de Rostov del Don Elena Kovaleva salvó a una gatita que estaba siendo atormentada por una pandilla de chicos. Más adelante el gato se quedó calvo pero los veterinarios no le encontraron ninguna enfermedad. Poco después la gata dio luz a gatitos y fueron los primeros en ser llamados donskói sphynx.La raza bobtail de las Kuriles desciende de los gatos bobtails japoneses. En Japón estos gatos fueron domesticados pero al regresar a la naturaleza recuperaron algunas características de los gatos salvajes. Con sus garras afiladas que parecen anzuelos, estos gatos trepan a los árboles, cazan aves, roedores e incluso peces, ya que no les da miedo el agua.El nevá masquerade es un gato colorpoint (con el mismo patrón de colores) con un pelaje largo y unos brillantes ojos azules. El nombre deriva de su aspecto: parece como si llevara puesta una máscara de baile de disfraces. Es una variante del gato siberiano.El gato peterbald (Petersburg Sphynx) tiene una forma de la cabeza muy peculiar: larga y estrecha con un perfil recto, ojos almendrados y orejas largas. Heredó el gen que lo dejó calvo del gato donskói y la forma del cuerpo del siamés. Su pelaje varía entre totalmente calvo y el llamado “terciopelo” o “cepillo”.El gato ural rex. La primera mención del gato ural rex con el pelo rizado que habitaba en la región de los montes Urales se remonta a la época de antes de la guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial su número se redujo considerablemente y durante largo tiempo se han considerado extinguidos aunque nos ha llegado información de ellos de los años 1960.El gato mekong bobtail. El primer siamés, o más bien los ancestros de las especies posteriores, incluido el mekong bobtail, fue importado de Europa en 1884 de la capital de Siam (hoy Tailandia). Llegaron a América en 1890 y a Rusia a principios del siglo XX. De todas formas, el primer ejemplar de la raza mekong bobtail fue propuesto por O. Mirónova de San Petersburgo y no fue adoptado como raza por los expertos felinos hasta diciembre de 1994.Fuente:https://es.rbth.com/multimedia/pictures/2015/09/20/ocho-razas-de-gatos-originarias-de-rusia_425791