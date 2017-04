Cinco cosas que no sabías acerca de los aceites

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Te dejamos algunos datos que tienes que saber sobre el aceite de cocina.



1. Los aceites son un tipo de grasa en forma líquida, los cuales son obtenidos de distintas fuentes animales, incluyendo pescados; así como de fuentes vegetales incluyendo frutas y cereales.



2. Si bien no se consideran un grupo alimenticio, sí es cierto que el consumirlos también te aportará nutrientes esenciales, especialmente si los consumes en estado crudo.



3. La mayoría de los aceites son ricos en grasas monoinsaturadas y polisaturadas, siendo los aceites vegetales los únicos que no contienen colesterol; sin embargo, algunos, como de coco y de palma, sí son ricos en grasas saturadas.



4. Entre los aceites más comunes en cocina está el de canola, de soya, de semillas de girasol y, por supuesto, de oliva. No olvidemos aquellos con gran aroma, como el aceite de almendra, de nuez y ajonjolí.



5. Su consumo dependerá de tu edad, sexo y actividad física. Para las mujeres entre 19 y 50 años se recomiendan cinco cucharaditas al día y para los hombres de 19 a 50 años, seis cucharaditas.