Cómo elegir el mejor labial para el color de tu piel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La pregunta más popular en Google con respecto a los labiales es: “¿qué color de labial debo utilizar?” Yo puedo decirte que la respuesta es: ¡el que quieras! Después de todo eres libre de elegir lo que más te guste, pero, ¿cuál es el más adecuado de acuerdo a tu complexión, color de piel y gustos personales?



Antes que nada, es súper importante que ubiques el tono de tu piel, esos colores de tu complexión que aparecen sólo cuando usas el color incorrecto de labial. Usualmente son fríos, cálidos o neutros. Y para identificarlo, debes considerar lo siguiente:



¿Es más probable que te quemes o broncees bajo el sol? Si te quemas, tu tono es frío. Si te bronceas, es cálido.



Mira el color de tus venas en la muñeca: Azul quiere decir frío, verde usualmente quiere decir cálido, pero si no lo puedes identificar, tal vez sea neutro.



Una vez que hayas encontrado tu tono, elige un labial que lo complemente. Labiales con tonos azules (el clásico rojo) quedan perfectos con rostros fríos, mientras que colores como durazno o naranja quedan perfectos en tonos cálidos.



Piel Media



Café: Puede ser una combinación de rojo y amarillo. Es algo natural, pero sexy. Tampoco es muy llamativo, pero definitivamente hará una gran diferencia.



Piel Oscura



Rojo: Un mate en color rojo se te podría ver maravilloso. El chiste es que encuentres el tono de rojo correcto, pues no cualquiera funcionará.



Morado oscuro: Los tonos oscuros podrían verse súper bien y complementar el color de tu piel. Si el rojo no te convence, ésta puede ser una excelente opción.



Piel oliva



Rojo/Naranja: Tu maquillaje debe ser atrevido. Obviamente no es para todas, pero no sabes lo bien que se te verá. Por suerte tu piel está entre algo oscuro y algo claro, así que en general no hay mucho que se te pueda ver mal, pero pocas cosas te harán resaltar tanto.



Piel clara



Rosa: Si tu piel es muy, muy clara, un rosa verdadero te dará color. Lo más probable es que también te veas pálida, así que algo de color no te hará mal.



Rojo: Si tienes tono frío, no dudes en comprarte un lipstick completamente rojo. No es para cualquiera, pero te dará mucho brillo.



Naranja: Si tu piel tiene un tono cálido, opta por un labial naranja. Éstos se ven especialmente bien en pieles asiáticas pues complementan el tono amarillo.