Cosas que las chicas no atléticas entienden

En un mundo donde a todos les gusta hacer ejercicio y aman salir a correr (o al menos eso es lo que dicen las redes sociales), no hay lugar para los poco atléticos. Somos un grupo de incomprendidos que no disfrutamos de la brisa en nuestra cara cuando salimos a hacer footing o de las clases de yoga los días de lluvia.



Si eres de esas personas que hacen ejercicio pero no lo aman, seguro te pasaron estas cosas:



#1 La idea de correr el autobús te agota tanto mentalmente que prefieres tomarte un taxi



No hay necesidad de perder la dignidad y los pulmones corriendo un autobús a las 7 de la mañana cuando puedes tomarte un taxi en la puerta de tu casa.



#2 Hay lenguaje que no manejas

Si bien haces algo de deporte no te interesa la vida del deportista. Estás enojado con la naturaleza por no haberte dado una genética similar a la de Kendall Jenner. Es por eso que footing, burpee y handicap son palabras que no forman parte de tu diccionario.



#3 No entiendes qué es lo que la gente disfruta de correr

El ejercicio es bueno para la salud y es necesario, ¿disfrutar de correr?



#4 «Atrapar», «tirar» o «patear» un balón son términos que no significan nada en tu vida

Los juegos de balón pueden ser divertidos si tienes el DON. Las personas no atléticas no lo tenemos y somos capaces de patearlo todo (el piso, a otros jugadores e incluso a nosotros mismos), pero no una pelota.



#5 ¿Zumba?

Probablemente muchas personas intentaron convencerte para que probaras una clase de zumba alegando que era una buena práctica para aquellos que no les gusta hacer ejercicio. Pero la zumba no es más que un lobo disfrazado de cordero y con una clase te fue suficiente para desmantelar el gran engaño...



#6 Eras el último en ser elegido en los equipos de gimnasia de la escuela



Tu relación conflictiva con el deporte puede olfatearse a millas de distancia y esta cualidad, sin duda, fue lo que determinó tu «popularidad» en las clases de gimnasia.



#7 Tienes un superpoder: atrapar balones con el rostro

No importa dónde estés o de dónde salga: el balón siempre aterrizará en tu cara.



Dejar de hacer ejercicio no es una opción, porque nuestro cuerpo lo necesita. Pero mira el lado positivo: al menos podrás seguir practicando la hermosa capacidad de seguir riéndote de ti mismo.



