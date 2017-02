Conoce qué alimentos pueden hacerle daño a tu mascota

(Tomada de la Red)

Es común que nuestros perros nos acompañen en diferentes actividades cotidianas en nuestras casas, incluso cuando comemos. Pero ojo, existen diferentes alimentos que para nosotros son muy ricos y saludables, que para ellos no son adecuados ya que su organismo no es capaz de asimilarlos.



Una práctica habitual es dar a nuestros perros los restos de carne, pero éstos pueden significar un gran peligro para ellos. "La flora intestinal de los humanos es mucho más variada que la de nuestros animalitos, por lo que podemos digerir distintos tipos de alimentos sin enfermarnos, a diferencia de ellos. La ingesta de comida como longaniza o trozos de empanada puede causarles serios problemas digestivos tales como vómitos y diarrea, que obligarán a los amos a llevarlos a la consulta veterinaria, ya que la cebolla, como otros ingredientes, son tóxicos para nuestras mascotas” indicó Francisca Montero, Médico Veterinario de Royal Canin.



Si por desconocimiento o descuido nuestro perro come carne, embutidos, mayonesa, papas o frituras podría sufrir múltiples signos asociados a problemas gastrointestinales, como dolor abdominal, vómitos y diarreas que pueden ser sanguinolentas. Como consecuencia, sufrirá decaimiento, deshidratación y anorexia. Si los síntomas no se controlan tempranamente es probable que sea necesario visitar al médico veterinario para que prescriba un tratamiento y la dieta adecuada u hospitalización en casos graves. En cachorros los cuidados deben redoblarse, ya que tienden a recoger todo lo que cae al suelo. "En el caso de perritos no adultos no podrán digerir este tipo de alimentos ya que en esa etapa de la vida sus enzimas digestivas están escasamente activas y una indigestión puede tener consecuencias irreversibles”, confirmó Francisca Montero.



Tampoco los huesos resultan adecuados. En general nuestras mascotas y especialmente los perros, no deben consumir huesos de ningún tipo, debido a que éstos pueden provocar obstrucciones intestinales, perforaciones en paladar, en hocico, en el estómago, en recto o bien dañar las mucosas del tracto digestivo.



Otro alimento prohibido para perros es el chocolate, ya que el cacao contiene una metilxantina llamada teobromina, que es tóxica para perros – y también gatos- y en grandes cantidades les puede causar la muerte. La teobromina pertenece a la familia de las metilxantinas y actúa como estimulante del sistema nervioso central, por lo que es la responsable de la sensación de placer que nos produce el comer chocolate. Sin embargo, las mascotas no pueden metabolizar esta sustancia. En grandes cantidades, el chocolate puede producir en perros signos de excitabilidad, vómito y diarrea. En casos graves puede haber taquicardia y convulsiones, hasta causar la muerte del animal. "Mientras más cacao contenga el chocolate, más tóxico será para la mascota. El chocolate amargo, por ejemplo, contiene 0,5% de teobromina, por lo que un perro de 10 kilos mostraría signos de intoxicación al ingerir desde 225 gramos de esta golosina”, señala la especialista de Royal Canin.



En pequeñas dosis, el chocolate puede producir esofagitis por reflujo en nuestras mascotas. Esto sucede porque disminuye el tono del esfínter gastroesofágico, permitiendo el paso de secreciones gástricas ácidas que inflamarán el esófago. Como resultado, el animal sufrirá regurgitaciones, movimientos repetidos de deglución y alteraciones del apetito.



Los perros tampoco deben comer caramelos o dulces. Un edulcorante llamado Xilitol, que es utilizado en caramelos sin azúcar, produce en los animales una estimulación de la secreción pancreática de insulina, lo que termina por producir hipoglucemia (baja de azúcar en la sangre).



"Siempre se debe respetar la dieta de los perros según los consejos del veterinario y la información que entrega el fabricante del alimento que consume habitualmente. Los animales no asocian comida con placer, ya que para ellos lo que comen solo es un medio de subsistencia. El placer lo obtienen de estar saludables y de jugar con sus amos. Finalmente, ante cualquier alteración de salud o intoxicación de nuestro perro, SIEMPRE es de vital importancia llevarlo de urgencia donde su Médico Veterinario”, concluyó Francisca Montero.



Estos son otros alimentos que tu perro jamás debería consumir:



Uvas y pasas: causan insuficiencia renal con síntomas de vómito, diarrea y letargo.

Paltas: la persina que contiene afecta al estómago y a las vías respiratorias.

Ajo: causa anemia e insuficiencia renal.

Espinasde pescados: puede provocar daño como cuerpo extraño.

Lácteos: los perros adultos no tienen la enzima que digiere la lactosa. Les causa diarrea y vómitos.

Cafeína: contiene xantina que ataca el sistema nervioso y puede causar la muerte.

Alcohol: daña sistema nervioso y puede causarles la muerte.

Laurel: también es altamente tóxico sobretodo en gatos.

Papa: la papaína también es tóxica.



Fuente:http://www.paginasiete.bo/miradas/2017/2/18/conoce-alimentos-pueden-hacerle-dano-mascota-127825.html