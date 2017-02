Perro lidera huida de veterinaria en China

(Tomada de la Red)

El perro, además de ser el mejor amigo del hombre, es sin lugar a dudas uno de los animales más inteligentes, y si no lo creen, vean cómo un canino logró liberar a sus compañeros de un hospital veterinario.



Las imágenes fueron captadas en China, donde se observa a un husky siberiano dentro de una jaula, de la cual logra escapar al quitar el seguro con su hocico. Su hazaña no termina ahí, ya que se dirige a la puerta de la clínica y también logra abrirla.



Unos segundos después, el husky se dirige a las demás jaulas donde se encuentran el resto de los perros, donde libera a un pastor alemán y a un tercer perro, para así huir juntos.



Algunos usuarios lo llamaron, a manera de broma, ‘el perro Chapo’.



De acuerdo al dueño del hospital, Cao Sheng, es la primera vez que ven a un perro realizar algo así, ya que los seguros son ‘bastante difíciles de quitar’. Aunque el husky demostró que para él no fue impedimento.