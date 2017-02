Los cambios de clima y la salud de las mascotas

(Tomada de la Red)

Pelaje, almohadillas plantares y pulmones son los puntos importantes en perros y gatos que se deben cuidar en la época de invierno.Según especialistas, el clima cambiante de la ciudad influye en la salud de las mascotas. Patricia Icaza, doctora de la clínica veterinaria Guayaquil, asegura que esto representa “un peligro, sobre todo en el sistema respiratorio (de perros)”, y explica que puede causarle distemper canino (moquillo).“Hay razas como los bulldogs que padecen choques de calor. Sufren con los cambios de temperatura. No es aconsejable meterlos en un auto con aire acondicionado después de haber estado en la lluvia”, manifiesta Icaza y agrega que a los perros con bastante pelaje, como el pastor alemán o san bernardo, se les comienza a caer el pelo “por lo tanto es importante cepillarlos cada mes y tenerlos en lugares frescos de la casa”.Salir a trotar con el perro en las tardes, darle agua helada y mojarlo para calmar su calor son actos que prohíbe el doctor Rafael León, de la clínica veterinaria Animalopolis.“El perro no suda como el hombre, sino que jadea para disipar el calor. Si le altera la temperatura externa, le hace mal. No debe exponerlo (...). El cambio de agua fresca y limpia cada tres horas es recomendable”, señala León.El doctor veterinario Renato Ordóñez, especialista en dermatología animal, sostiene que los gatos son más delicados en cuanto a su pelaje. “Los gatos blancos suelen padecer de células escamosas o tumores de piel por el calor. Lo ideal es llevarlos donde un veterinario que le recete una medicación especial”, indica. También asegura que los felinos sufren de estrés y recomienda no sacarlos de casa por viajes o paseos “si nota que hace mucho sol”.Sobre las garrapatas, la doctora Katherine Pérez, de la veterinaria Pet It, indica que pueden transmitirles la ehrlichiosis, enfermedad canina que les quita el apetito. “El control mensual es importante. A penas vea una, corra al veterinario”, señala Pérez.León agrega que “la garrapata no vive en el perro, solo se alimenta de él”, y dice que el principal deber del dueño es baldear cada mes la casa “con amitraz” (líquido antigarrapatas) para prevenir que se incrementen. “En caso de que exista contaminación en el hogar, lo aconsejable es fumigar con una empresa especializada en el tema”, manifiesta.Ordóñez añade que tampoco se los debe espulgar, porque les provoca erupciones de sangre conocidas como dermatitis. “Las garrapatas tienen ganchos que al jalar se incrustan en la piel del animal”, explica el veterinario.Tanto canes como gatos acumulan calor debido a que este llega a las áreas más bajas, dice León, sobre todo los canes de hocico pequeño. Aconseja sacarlos a pasear de 07:00 a 09:00 o a partir de las 18:00. (I)Fuente:http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2017/02/18/nota/6051820/cambios-clima-salud-mascotas