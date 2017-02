El mamut volverá la vida en dos años

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hace un tiempo, y luego de cuatro mil años después de la extinción del mamut, científicos estadounidenses revelaron que están intentando "resucitar" a uno de los animales preshistóricos más emblemáticos, junto con los dinosaurios.El mamut habitó el planeta desde el Mioceno tardío hasta al final del Pleistoceno. Hay varias teorías sobre el porqué de su desaparición: en algún momento se dijo que fue culpa de los humanos, pero las hipótesis más sólidas hablan de problemas metabólicos y de la desaparición de las praderas de las cuáles se alimentabam.El plan para traer nuevamente al mamut a la vida es una combinación de compleja ingeniería genética con un potente editor de genes llamado Crispr.Los científicos que llevan adelante el proceso revelaron su plan durante un congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés). El profesor a cargo de la investigación se llama George ChurchLa idea principal de los científicos es crear un embrión híbrido, insertando los caracteres típicos del mamut en los genes de un elefante asiático, el pariente más cercano al antiguo animal. De este modo, el resultado no sería genéticamente un mamut, sino un "mamut-elefante", genéticamente parecido al elefante pero exteriormente similar al mastodonte prehistórico.El profesor Church explicó al diario británico The Guardian que aún no se ha realizado el proceso para obtener el embrión que reúne los genes del elefante con las características del mamut, pero que podrían hacerlo de aquí a dos años.FUENTE: lgunos creen que este animal no debería llamarse mamut, sino "mamufante", porque seguiría siendo un elefante, pero con las características típicas del mastodonte prehistórico (orejas pequeñas, grasa subcutánea, un largo pelo greñudo y sangre que se adapta a las bajas temperaturas).¿Crees que modificar genéticamente a un animal para "revivir" al mamut sería lo correcto?FUENTE: La Bioguía