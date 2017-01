La amistad entre un buzo y un tiburón

información relacionada Fotogalería La amistad estre un buzo y un tiburón

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Nuestro protagonista de hoy es Rick Anderson, un submarinista australiano al que le une una sorprendente amistad con un tiburón hembra desde hace 7 años. El animal vive en la zona de la Bahía de Sídney, también conocida como Port Jackson, y cada vez que ve a Anderson, se acerca a saludarle.



Hasta que le abraza



Tal y como el submarinista ha explicado a The Dodo, conoció al tiburón cuando tan solo era una cría y medía unos 15 centímetros de largo. En ese momento, Anderson se acercó con cuidado y comenzó a darle suaves palmaditas. Cuando se acostumbró a él, la acunaba en su mano y le hablaba tranquilamente a través del regulador. Desde entonces, el animal siempre que le veía se acercaba par nadar junto a él y le tocaba las piernas hasta que le abrazaba.



27 años buceando



Anderson, que tiene una escuela de buceo, lleva 27 años buceando y nunca había vivido algo similar. De hecho, los submarinistas que tienen la oportunidad de contemplar esta relación no pueden creérselo. Y es que, sorprendentemente, el australiano no le ofrece comida ni a su amiga ni al resto de tiburones. Simplemente, juega con ella. A continuación te dejamos con nuestra galería



FUENTE: http://animalmascota.com/la-entranable-amistad-entre-un-submarinista-y-un-tiburon/