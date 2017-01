¿Tu dálmata es puro?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Durante siglos, los dálmatas fueron un símbolo de estatus para la nobleza inglesa, ya que estos perros eran utilizados como acompañamiento de los carruajes. Eso sí, también han servido como perros guardianes, pastores y para funciones relacionadas con la guerra. Como puedes imaginar, su popularidad se incrementó tras la publicación del libro “101 Dálmatas”, y sobre todo, cuando Disney estrenó la película animada inspirada en esta historia.



Desde el estreno de esta famosa película, son muchos los que han deseado tener un dálmata. ¿Eres tú uno de ellos? Pues bien, antes de adquirir un ejemplar, deberás tener muy claras las características de esta raza para que no te den gato por liebre.



No solo blanco y negro



Lo primero que debes saber es que, al nacer, las crías no tienen su característico pelaje moteado, sino que las manchas van apareciendo por su cuerpo a lo largo del primer año de vida. Por otra parte, es importante que tengas en cuenta que los dálmatas auténticos no solo pueden tener la piel blanca con manchas negras, sino que existe otra combinación de colores bastante común: con base blanca y manchas marrón chocolate.



Las manchas



Lo que sí que hay que tener en cuenta es que las manchas deben estar bien definidas y sin entremezclarse con el blanco del fondo, que es blanco puro. Por otra parte, debes saber que el tamaño de las manchas debe ser uniforme. Es más, la manchas suelen tener entre 2 y 3 centímetros de diámetro, aunque las variedades marrones las tienen algo más pequeñas. Además, las colas no deben estar demasiado manchadas, mientras que las manchas de las orejas es preferible que sean notables.



El pelaje



Por último, queremos comentar que los dálmatas puros tienen el pelaje corto, brillante, duro y denso en todo el cuerpo.



FUENTE: http://animalmascota.com/como-saber-si-un-dalmata-es-puro/