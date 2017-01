Sólo necesitas ejercitarte dos veces a la semana

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hacer ejercicio todos los días no es lo necesario para mejorar los beneficios que tiene para tu salud, sugiere un nuevo estudio realizado por la Universidad de Sydney.



Con un entrenamiento dos veces por semana se reducen significativamente las posibilidades de morir de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras patologías causadas por el sedentarismo.



La investigación publicada en JAMA Internal Medicine identificó a un grupo de personas a los que definió como “weekend warriors” (guerreros del fin de semana) quienes hicieron 75 minutos de ejercicio intenso o 150 minutos de ejercicio moderado por semana, en solo 2 sesiones.



Analizando encuestas a 63.591 personas encontraron que el riesgo de mortalidad en los adultos activos, aunque fueran poco frecuente, era 30% menos que el de aquellos que no se ejercitaban o lo hacían rara vez.



“Es muy alentadora la noticia de que estar físicamente activo en 1 o 2 ocasiones a la semana está asociado con un menor riesgo de muerte, incluso entre las personas que hacen algo de actividad pero no llegan a los niveles recomendados de ejercicio”, aseguró el líder del trabajo Emmanuel Stamatakis. Sin embargo, aclaró que de todos modos siempre es aconsejable hacer la cantidad de ejercicio que se recomienda.