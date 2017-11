"Te vi pero te ignoré", así reacciona tu gato cuando le hablas

(Tomada de la Red)

Los gatos son capaces de distinguir las voces de sus propietarios de las de otras personas, según reveló un estudio realizado por la Universidad de Tokio.



Los investigadores encontraron que los gatos respondían a las voces moviendo la cabeza y/o las orejas. También se dieron cuenta de que, cuando los gatos detectaron una voz familiar, también tenían las pupilas dilatadas, lo que puede indicar emociones, informaron los especialistas.



Agregaron que resultó más probable que esas reacciones ocurrieran cuando los gatos escucharon las voces de sus dueños, o cuando estaban muy familiarizados con las voces de los extraños.



La coautora del estudio, Atsuko Saito, explicó que, en comparación con los evolucionados perros, los gatos no se criaron para seguir las órdenes de sus dueños, "de modo que a veces los gatos parecen distantes, pero tienen relaciones especiales con sus dueños", explicó.



Saito agregó que los gatos han evolucionado para no mostrar sus emociones, con el fin de sobrevivir.



Un ejemplo es la enfermedad: tienden a esconderse porque "en la naturaleza nadie puede rescatarlos, y los depredadores prestan mayor atención a un individuo débil", dijo.



Después de diez mil años de vivir con humanos, los gatos domésticos tienen la capacidad de comunicarse con nosotros, y, en general, parece que los entendemos.



El estudio de Animal Cognition fue publicado apenas unas semanas después de que un experto en comportamiento animal afirmara que algún día podremos hablar con los animales utilizando aparatos del tamaño de un teléfono móvil.



El profesor Con Slobodchikoff, de Northern Arizona University, está desarrollando una tecnología que interpreta las llamadas del perro de las praderas y aseguró que, eventualmente, la tecnología podría ser usada para interpretar a otros animales.



Incluso dijo creer que la tecnología podría llegar a ajustarse para que un día los humanos respondieran a los animales y lograran entablar una conversación. "Creo que ahora tenemos la tecnología para poder desarrollar dispositivos que son, digamos, del tamaño de un teléfono celular, y que nos permitirían hablar a nuestros perros y gatos. Entonces si el perro dice ladra, el dispositivo lo analiza y lee 'Quiero comer pollo esta noche'. Si el gato dice 'miau', el aparato registraría 'No has limpiado mi caja de arena recientemente', dijo Slobodchikoff.



En una entrevista con The Atlantic, el profesor explicó que está utilizando un nuevo software de inteligencia artificial (AI) para registrar las llamadas de los perros de las praderas.



El investigador ha pasado los últimos 30 años analizando el comportamiento de los animales.



