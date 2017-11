Ideas para que cambies de destino en tus próximas vacaciones

(GH)

Te vamos a proponer una serie de ideas con las que queremos que te plantees nuevas alternativas a la hora de organizar tu próximo viaje, disfrutando de una experiencia diferente y que te ayude a cambiar el chip y aprender un montón de cosas interesantes.Cada vez que llegan las vacaciones siempre es lo mismo; siempre viajamos a los mismos sitios, realizamos las mismas actividades, vivimos una y otra vez las mismas experiencias… ¿no estás un poco cansado de todo eso? Ha llegado la hora de que concibas las vacaciones como un descanso, un cambio y una ruptura completa con la monotonía, y para ello te vamos a presentar una serie de ideas con las que podréis cambiar de destino en vuestras próximas vacaciones.Nuestra primera propuesta es la de optar por un tipo de turismo diferente, original y sobre todo mucho más romántico, y es que viajar en tren a la aventura es una forma ideal de poder disfrutar de nuestras vacaciones tanto solos como bien acompañados por amigos o familiares.Y es que no hay nada mejor que coger un tren en cualquier dirección y disfrutar del trayecto, y una vez lleguemos a nuestro destino aprovecharemos todo lo que nos ofrece y, en el momento en el que más nos apetezca, cogeremos otro tren en otra dirección que elegiremos en ese mismo instante.Recordad que a la hora de viajar en tren también vamos a poder dormir plácidamente, lo que significa que puede ser una idea interesantey demás, con lo cual puede ser bastante más económico.Pero en cualquier caso recomendamos que instaléis en vuestros dispositivos la aplicación Trenes.com, ya que gracias a ella no sólo vais a encontrar los billetes al mejor precio, sino que además también contaréis con muchos servicios fantásticos como la posibilidad de comprar en cualquier momento y lugar, reservar el billete sin tener que imprimirlo y muchas otras sorpresas que os aconsejamos que conozcáis.Por otra parte, si buscáis un tipo de turismo algo más cultural, en esta ocasión vamos a realizar un recorrido por los museos de Londres , una experiencia también muy recomendable que nos abrirá las puertas a unos días donde no sólo aprenderemos más acerca de la historia, sino que también podremos satisfacer nuestra curiosidad viviendo nuevas experiencias en esta impresionante ciudad.Recordad que tenéis a vuestra disposición decenas de museos que visitar, por lo que puede ser interesante organizarlo todo con suficiente antelación.Pero si lo que queréis es, en Toledo vais a tener una dosis enorme de satisfacción, cultura y una gastronomía que va a la par con el cariño con que sus clientes reciben a los turistas.También tenemos muchas cosas que ver en Toledo con lugares asombrosos como puede ser el Alcázar, la iglesia de los Jesuitas, la Catedral de Toledo, podremos visitar un montón de museos fantásticos como el museo de Santa Cruz, el de El Greco o incluso el museo Sefardí, y en general tenemos a nuestra disposición tantas actividades que verdaderamente no vamos a tener ni un minuto para aburrirnos.Y otra de las alternativas de turismo diferente y original la tenemos con el Turismo de Escape Room, que básicamente se trata de viajar por diferentes ciudades para poder conocer las salas de escape más interesantes y representativas del momento.Y es que no debemos olvidar que en muy poco tiempo este tipo de juego se ha desarrollado de tal manera que resulta un entretenimiento sorprendente para ir bien acompañados en nuestro próximo viaje junto a nuestros amigos y seres queridos.Así que ya sabéis, con tan sólo organizarlo todo un poco, veréis que tenéis a vuestra disposición un montón de alternativas para viajar de forma diferente y mucho más especial.