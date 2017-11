10 Tips para comprar en línea este Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No es un secreto que, en los inicios de las ventas por internet, muchas personas tenían miedo de meter sus datos personales en un sitio web para comprar en línea.



Hoy en día con eventos tan importantes como el Buen Fin, Cyber Monday, Black Friday, etc. todas las empresas aseguran la protección de los datos personales para los clientes y asociados. La seguridad en línea se ha convertido en una prioridad de cualquier comercio electrónico.



¿La ventaja de comprar por Internet? Rápido, seguro y la verdad ¡muy cómodo! En la actualidad se está promoviendo una cultura de respeto para que los comercios en línea puedan crecer, otorgando a los clientes mejores ofertas y un mayor número de promociones, acompañadas de los increíbles beneficios.



Siempre recuerda estos 10 puntos clave para una compra segura.



Tiendas confiables y seguras. Verifica que sea un sitio seguro y no en tiendas desconocidas. Comprueba en el sitio oficial elbuenfin.org las tiendas participantes.



Revisa las fuentes. Rectifica las ofertas y promociones que te lleguen por mail, mensajes o redes sociales, lo más importante es siempre revisar en páginas oficiales y sitios web toda la información ya que en ocasiones no son verdaderas. En Linio, por ejemplo, puedes comprar en el sitio web o incluso en la aplicación… ¡y es completamente seguro!



Sitios cifrados. Utiliza sitios que contengan la fórmula “https” en la barra de dirección, la “s” del final indica que son seguros, además en cuanto realices el pago, revisa que la página tenga un candado cerrado en el buscador, esto indica que el sitio está protegido y no podrá ser interceptado por un tercero.



Red segura. No conectes tus dispositivos en lugares públicos, evita redes de internet abiertas y mejor utiliza las personales o de personas confiables, para que siempre sean seguras y privadas.



Política de Privacidad. Cuando vayas a comprar en un sitio nuevo, busca que la política de privacidad y los métodos de devolución se encuentren visibles, de preferencia léelos para obtener mayor información de la tienda en línea.



Contraseñas únicas. Te recomendamos una contraseña bien construida utilizando mayúsculas, minúsculas, símbolos o números y si es posible, diferente para cada sitio.



Datos personales. No compartas datos sensibles por redes sociales, correo o mensajería instantánea.



Métodos de pago. Revisa el método de pago que brinda el sitio en su página oficial, evite dar datos de sus tarjetas por mail y asegúrese del perfil del vendedor. En Linio no podrá comprar al responder un correo, revise siempre los métodos de pago de los sitios web.



Seguridad en Pagos. Al introducir los datos de una tarjeta, es importante saber que algunas compañías, como Linio, no se quedan con todos los números de la tarjeta, por lo tanto, en cada ocasión te pedirá los números de seguridad para que cada compra sea protegida. A esto se le llama el sistema de protección Secure Sockets Layer (SSL) de 256-bit.



Reporta los fraudes. Ayuda a las tiendas en línea a denunciar los sitios, correos y teléfonos fraudulentos a través de los sitios oficiales o dependencias gubernamentales.



Con estos tips podrás disfrutar de una experiencia de compra en línea completamente segura. Disfruta tus compras y ten cuidado con los medios que parecen engañosos, es mejor comprobarlo 2 veces para conseguir el producto deseado sin inconvenientes. En el Buen Fin 2017 podrás encontrar todas las promociones y ofertas más exclusivas.