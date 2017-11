¡Ojo! 7 síntomas de cáncer de pulmón

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dolor en el pecho es un síntoma muy obvio del cáncer de pulmón, pero también existen otras señales que deberías conocer… incluso si NUNCA has fumado en tu vida.



El cáncer de pulmón es el asesino principal, tanto de mujeres, como de hombres en Estados Unidos y casi el 20% de la gente que muere por él, NUNCA ha prendido un cigarrillo.



Entonces, ¿por qué la gente no fumadora tiene cáncer de pulmón? Pensaste bien: la exposición al radón es uno de los culpables (un gas encontrado en los hogares), así como la contaminación y el humo del cigarro de los demás.



Al final del día, si no fumas constantemente o nunca has encendido un cigarro, es súper importante poner atención a los siguientes síntomas.



Una tos constante: La mayoría de la gente con cáncer de pulmón tiene una tos que nunca desaparece, y en ocasiones va acompañada de sangre. Tener moco de color bronce también puede ser una señal temprana. Pero aunque la tos sea seca, si ha persistido por más de un mes, es importante checarla con un médico.



Infecciones crónicas: La mayoría de las veces hay que culpar uno que otro virus por infecciones de pulmón, tales como la bronquitis crónica. Pero si te enfermas constantemente y cada una de esas enfermedades se van directo al pecho… podría ser cáncer.



Pérdida de peso: ¿Estás bajando mucho de peso sin un cambio en tu dieta y sin ejercicio? Como con cualquier cáncer, un tumor avanzado podría crear proteínas que le digan a tu cuerpo que debe perder peso. Es por eso que también perderás el apetito.



Dolor en los huesos: Si el cáncer de pulmón se ha propagado a otros órganos de tu cuerpo, podrías sentir una molestia profunda en tus huesos y articulaciones. Los lugares más comunes son las caderas y la espalda, aunque esto también puede ser señal de una deficiencia de vitamina D.



Inflamación de cuello y rostro: Si un tumor de pulmón empieza a presionar sobre la vena cava superior (aquella que carga la sangre de la cabeza y brazos al corazón), notarás inflamación en el cuello y rostro. De hecho tus brazos y pecho superior también podrían verse afectados.



Fatiga horrible: No te sentirás cansada, te sentirás TAN agotada, que no podrás hacer nada mas que irte a la cama. Y lo peor del caso es que el descanso NO funciona. El 80% de las personas con cáncer notan un cansancio excesivo como uno de los síntomas principales.



Debilidad muscular: El cáncer de pulmón afecta, tanto tus órganos, como tus músculos. Una de las primeras áreas en verse afectadas serán las caderas. Se te va a dificultar pararte de la silla, y luego sentirás debilidad en hombros, brazos y piernas.