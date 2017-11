La forma de tu busto revela tu personalidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Quizá te sorprenderías, sin embargo, y aunque suene descabellado, tus senos puede decir mucho de tu forma de ser. La forma del busto puede estar relacionada con ciertos rasgos de la personalidad determinantes en las mujeres, según un estudio de psicólogos y sexólogos americanos, publicado en The Healthy Journal of Sex.



Por un lado, los investigadores han hecho una relativa comparación entre la forma del busto de las mujeres y ciertas frutas, para tratar de hacerlo más creativo.



Si bien esta original característica no le quita credibilidad a su trabajo de investigación, sí se han encontrado algunas similitudes entre los rasgos y conductas de algunas mujeres y el tamaño y tipo de senos.



1.- Busto pequeño. Este tipo de mujer tiene un carácter abierto, es capaz de escuchar e intentar comprender a los demás. Le gusta ayudar y prefiere un ambiente cálido y cerrado como el de su hogar; sin embargo, tiene poca tolerancia.





2.- Busto grande. Este tipo es muy característico en mujeres que les gusta ser libres e independientes. Les agrada ser sociables y amables. Tienden a ser abiertas, humildes y muy activas. Cuando se sienten heridas u ofendidas, difícilmente saben perdonar.





3.- Busto redondo. Suelen ser mujeres muy hogareñas, sin embargo se les dificultan las relaciones estables. Son buenas amigas, compañeras y parejas, incluso muy fieles, pero se centran la mayor parte de las veces en sus propios sentimientos y necesidades.



4.- Busto plano. Les gusta la individualidad y libertad, por lo que muchas veces entran en conflicto consigo mismas y con los demás cuando de defenderlos se trata, pero también son muy buenas para resolver ese tipo de conflictos. Es talentosa, por lo que destaca en el arte.



5.- Busto hacia arriba. Son mujeres sinceras y directas, muy fieles, alertas y estables. Además, su personalidad es muy abierta y sincera, por ello tienden a elegir parejas que se ajustan a esos criterios.



6.- Busto hacia abajo. La poca experiencia en muchos campos de sus vidas, debido a la inseguridad y timidez, hace de este tipo de mujeres muy desconfiadas pero inocentes. Suelen ser heridas frecuentemente por ser muy sensibles y poco estables.



7.- Busto de pera. Los senos con esta forma son más sexys, temáticas, pero también son muy religiosas.



8.- Busto de cereza. Si tus pechos son pequeños, seguramente eres encantadora, alegre y muy buena anfitriona.



9.- Busto pomelo. Aquellas mujeres cuyo busto es parecido a esta fruta de la familia de la toronja -pero un poco más ovalada-, son mujeres tiernas, pero tímidas.



10.- Busto de piña. Las mujeres cuyo busto tiene una forma oval son inteligentes, románticas y fieles.